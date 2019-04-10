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Спасатели Бурятии встретились с коллегами из Монголии

Спасатели Бурятии встретились с коллегами из Монголии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели делились опытом предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

8 и 9 апреля представителям Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии продемонстрировали работу бурятских спасателей. В день приезда делегация посетила пожарную часть №3, где гостям показали работу газодымозащитной службы, а также провели экскурсию в музее истории пожарной охраны и гражданской обороны. 9 апреля монгольские спасатели посетили пожарную часть №1, где прошел показ техники и оборудования.

10 апреля в зале заседаний Правительства РБ был подписан План совместных действий на 2019 год. Подписание плана способствует быстрому и эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации и защиты населения на территории обоих государств.

Гости поделились впечатлениями о трехдневном пребывании в подразделениях Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и Главного управления МЧС России по РБ. Они высоко оценили оборудование и технику спасателей Бурятии, наши спасатели, в свою очередь, получили приглашение посетить Государственное агентство по ЧС в Монголии, сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.
МЧС спасатели Монголия
 
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