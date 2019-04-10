Должность получил полковник Баир Хамагаев
51-летний полковник полиции Баир Хамагаев назначен заместителем министра внутренних дел Бурятии – начальником полиции. Соответствующий приказ подписал 27 марта министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Баир Хамагаев родился 5 июля 1967 года в селе Галбай Тункинского района Бурятской АССР. В 1992 году окончил Хабаровскую высшую школу МВД России, в 1996 году – Академию управления МВД России.
Службу в органах внутренних дел начал в 1988 году с должности милиционера роты милиции отдела вневедомственной охраны при ОВД Советского РИКа МВД Бурятской АССР. Затем проходил службу в уголовном розыске. Многие годы служил на руководящих должностях в подразделениях органов внутренних дел Бурятии.
В 2017 году был назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) регионального МВД.
Прежде начальником полиции Бурятии был полковник Алексей Кампф. Сейчас он трудится начальником УМВД России по Оренбургской области. Кампф был назначен на эту должность указом президента России 28 декабря 2018 года.
В Бурятии назначили начальника полиции
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 10.04.2019
Сейчас их зарплата даже ниже, чем, к примеру, у директора дома культуры
Власть, 10.04.2019
Должность получил полковник Баир Хамагаев
Власть, 09.04.2019
Жалобу на коммуниста написали депутаты Курумканского района
Власть, 09.04.2019
Иркутяне подписывают необычную петицию в адрес президента
Распоряжение подписал Алексей Мишенин
Известный журналист начнёт собирать подписи
ТОСы просят помощи с водоводом, уличное освещение и участок леса
Будущий замминистра должен уметь работать в стрессовых условиях
По мнению Баира Жамсуева, есть несколько групп проблем, связанных с ТОР на Дальнем Востоке
Пётр Брыков написал заявление об увольнении на днях
За новых чиновников расплатится федеральный бюджет
Информацией поделился директор бурятского филиала Россельхозцентра
Глава Бурятии внёс их кандидатуры в Хурал
Впервые в истории Бурятии крупный кадровый вопрос решался в Facebook
Андрею Кондину прочат возвращение в Омскую область