В Бурятии назначили начальника полиции

Должность получил полковник Баир Хамагаев



51-летний полковник полиции Баир Хамагаев назначен заместителем министра внутренних дел Бурятии – начальником полиции. Соответствующий приказ подписал 27 марта министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.



Баир Хамагаев родился 5 июля 1967 года в селе Галбай Тункинского района Бурятской АССР. В 1992 году окончил Хабаровскую высшую школу МВД России, в 1996 году – Академию управления МВД России.



Службу в органах внутренних дел начал в 1988 году с должности милиционера роты милиции отдела вневедомственной охраны при ОВД Советского РИКа МВД Бурятской АССР. Затем проходил службу в уголовном розыске. Многие годы служил на руководящих должностях в подразделениях органов внутренних дел Бурятии.



В 2017 году был назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) регионального МВД.



Прежде начальником полиции Бурятии был полковник Алексей Кампф. Сейчас он трудится начальником УМВД России по Оренбургской области. Кампф был назначен на эту должность указом президента России 28 декабря 2018 года.



