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Бурятского депутата Баира Цыренова проверит комиссия по этике

Бурятского депутата Баира Цыренова проверит комиссия по этике
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Жалобу на коммуниста написали депутаты Курумканского района

Депутата Народного Хурала, представителя КПРФ Баира Цыренова вызвали на заседание депутатской комиссии по этике. Причиной тому послужила жалоба на депутата, поступившая от депутатов Курумканского района, где в середине марта отменили прямые выборы главы.

- Сегодня мне позвонили с Народного Хурала и пригласили на заседание комиссии по депутатской этике, - сообщил в Facebook сам Баир Цыренов.

Речь идёт о сессии райсовета, на которой Баир Цыренов выступил против внесения изменений в устав района об отмене прямых выборов главы. По мнению семи районных депутатов, подписавшихся под обращением к спикеру, коммунист «грубо нарушил регламент проведения заседания Совета. Вопреки выраженному несогласию депутатов, пытался выступить на заседании, очевидно, пытаясь оказать влияние на депутатов при принятии ими решения. Подобным поведением срывал работу депутатов, нарушил общепринятые нормы поведения, вмешивался в деятельность представительного органа муниципального образования».

Курумканские депутаты в письме попросили председателя Народного Хурала Владимира Павлова принять соответствующие меры в отношении Баира Цыренова.


Заседание комиссии по этике назначено на завтра, 10 апреля.

14 марта в Курумканском районе депутаты райсовета единогласно приняли решение об отказе от прямых выборов главы муниципалитета. Теперь главу района будут назначать по конкурсу, а финальное слово за депутатами райсовета.
депутаты Народного Хурала КПРФ
 
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