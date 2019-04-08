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В Бурятии назначили комиссию по выбору замминистра строительства

В Бурятии назначили комиссию по выбору замминистра строительства
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Будущий замминистра должен уметь работать в стрессовых условиях

В Бурятии утвердили комиссию по проведению конкурса на должность заместителя министра строительства. Соответствующее распоряжение подписал 5 апреля и.о. председателя правительства Бурятии Алексей Мишенин.

Конкурсную комиссию возглавил глава Бурятии Алексей Цыденов. Также в её состав вошли зампред правительства Баир Цыренов, замруководителя администрации главы по вопросам кадровой политики и госслужбы Лариса Гончикова, заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, министр строительства Николай Рузавин, председатель государственно-правового комитета администрации главы Валерия Халтакшинова, председатель контрольного комитета Юрий Петров и начальник отдела государственной службы комитета государственной службы и кадровой политики Светлана Коктышева.

Также в состав комиссии войдут независимые эксперты и представители Общественной палаты Бурятии.

Среди требований к будущему заместителю министра строительства – стаж работы не менее четырёх лет, знание необходимых федеральных законов. Также есть требования эффективного планирования деятельности, организации работы подчинённых, подготовки аналитических материалов, разработки проектов программ и нормативных правовых актов. Отдельно указываются умение планировать и рационально использовать рабочее время, умение достигать результата, умение работать в стрессовых условиях и пр.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 апреля по собственному желанию уволился с поста замминистра строительства республики Сергей Банников. Он занимал эту должность занимал около четырёх лет.

На сегодня у министра строительства Бурятии только один действующий заместитель вместо трёх положенных. Ещё один замминистра Сергей Рыбальченко находится в СИЗО по подозрению в превышении должностных полномочий с «сиротскими домами».
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