Среди лидеров Махачкала и Нальчик
По данным социологического опроса, проведённого в январе 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET, самыми коррупционными городами России стали: Махачкала, Нальчик и Владивосток.
Респондентам задавали три вопроса: скажите, Вам приходилось давать взятку представителям органов государственной или исполнительной власти? Как часто? И когда это было в последний раз?
Далее следуют такие города как: Сочи (4), Хабаровск (5), Владикавказ (6), Санкт-Петербург (7), Брянск (8), Самара (9), Ростов-на-Дону (10), Екатеринбург (11), Саратов (12), Тамбов (13), Омск (14), Оренбург (15), Челябинск (16), Воронеж (17), Казань (18), Новосибирск (19), Чита (20), Краснодар (21), Пенза (22), Нижний Новгород (23), Уфа (24), Волгоград (25), Пермь (26), Москва (27), Иваново (28), Тольятти (29) и Киров (30).
Опрос проводился в 30 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 3600 респондентов в возрасте от 23 до 67 лет.
Чита попала в рейтинг самых коррупционных городов, а Улан-Удэ – нет
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Среди лидеров Махачкала и Нальчик
Улан-Удэ назван вероятным местом проведения саммита Россия – КНДР
Интерес гостей вызвало посещение тактильной юрты
В Северо-Байкальском районе Бурятии судебные приставы обязали муниципалитет обеспечить котельную посёлка Новый Уоян резервными источниками питания
Татьяна Вежевич ищет бывших одногруппниц
Она отработала здесь меньше года
Вице-премьер прибыл в Улан-Удэ вчера вечером
Этого добивались уже несколько лет
Совет Федерации одобрил соответствующий закон
На встрече решался вопрос ликвидации третьей смены в школах республики
Минздрав республики обязали обеспечить ребёнка необходимым лекарственным средством
Книги, переданные в дар учреждению, на русском и бурятском языках
Незаконная сделка расторгнута
«Нужен работающий закон, который решит накопившиеся проблемы», подчёркивают авторы инициативы
Анна Кузнецова отметила, что в последнее время сообщения из школ напоминают «вести с фронта»