Чита попала в рейтинг самых коррупционных городов, а Улан-Удэ – нет

Среди лидеров Махачкала и Нальчик



По данным социологического опроса, проведённого в январе 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET, самыми коррупционными городами России стали: Махачкала, Нальчик и Владивосток.



Респондентам задавали три вопроса: скажите, Вам приходилось давать взятку представителям органов государственной или исполнительной власти? Как часто? И когда это было в последний раз?



Далее следуют такие города как: Сочи (4), Хабаровск (5), Владикавказ (6), Санкт-Петербург (7), Брянск (8), Самара (9), Ростов-на-Дону (10), Екатеринбург (11), Саратов (12), Тамбов (13), Омск (14), Оренбург (15), Челябинск (16), Воронеж (17), Казань (18), Новосибирск (19), Чита (20), Краснодар (21), Пенза (22), Нижний Новгород (23), Уфа (24), Волгоград (25), Пермь (26), Москва (27), Иваново (28), Тольятти (29) и Киров (30).



Опрос проводился в 30 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 3600 респондентов в возрасте от 23 до 67 лет.



