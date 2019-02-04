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Путин и лидер КНДР могут встретиться в Улан-Удэ

Путин и лидер КНДР могут встретиться в Улан-Удэ
Власть, 
Улан-Удэ назван вероятным местом проведения саммита Россия – КНДР

Столица Бурятии рассматривается в качестве места проведения саммита Россия-КНДР весной этого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько информированных источников.

- Улан-Удэ может стать местом проведения такой встречи, - сказал один из собеседников агентства издания.

Другой собеседник «Интерфакса» сообщил, что Москва и Пхеньян «продолжают согласование сроков и места саммита». «Велика вероятность, что встреча лидеров пройдет весной в столице Бурятии», - отметил он.

Улан-Удэ уже был местом проведения российско-северокорейского саммита. В конце августа 2011 года в то время президент России Дмитрий Медведев провёл в столице Бурятии переговоры с предыдущим северокорейским лидером Ким Чен Иром. Встреча прошла в закрытом военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ. Также Ким Чен Ир прогулялся в Улан-Удэ по торговому центру «Мегатитан».

Ким Чен Ир, отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына, прибыл в Улан-Удэ на специальном бронепоезде.

Путин КНДР
 
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