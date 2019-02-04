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Бурятский музей посетила делегация правительства России

Бурятский музей посетила делегация правительства России
Власть,  Фото:Национальный музей РБ
Интерес гостей вызвало посещение тактильной юрты

Музей истории Бурятии имени Хангалова посетили Александр Мартынов, руководитель управления министерства культуры России по ДФО, а также представители министерства транспорта, связи и энергетики, министерства финансов страны.

Гостей сопровождала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. 
  



Сотрудники музея провели экскурсию по действующим выставкам. Интерес гостей вызвало посещение тактильной юрты, где они смогли потрогать экспонаты, поиграть на бурятском музыкальном инструменте — морин хуур.

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 января и 1 февраля в республике с рабочей поездкой находился Юрий Трутнев, полпред президента России в ДФО, вице-премьер правительства страны.

Вместе с ним прибыли также представители правительства России - первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Тырцев, замминистра экономического развития Вадим Живулин, замминистра просвещения Андрей Николаев, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис, замминистра природных ресурсов и экологии Иван Валентик, замминистра транспорта Алексей Семенов, врио замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Игорь Владимиров, а также представители министерства финансов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
музей делегация
 
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