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Детский омбудсмен Бурятии поделилась редкими фото из молодости

Детский омбудсмен Бурятии поделилась редкими фото из молодости
Власть, 
Татьяна Вежевич ищет бывших одногруппниц

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич опубликовала на своей странице в Facebook редкие кадры, сделанные много лет назад. Снимками детский омбудсмен поделилась по случаю празднования 95-летия Бурятского республиканского педагогического колледжа.

На фото можно увидеть, как уполномоченный по правам ребёнка выглядела в годы студенчества.



«Завтра в Бурятском республиканском педагогическом колледже юбилей - 95 лет. Студенты попросили фотографии того времени, когда колледж был для меня стартовой площадкой. С интересом посмотрела свой архив, нашла интересные фото. Как молоды мы были...» - поделилась Татьяна Вежевич.

Она также выразила надежду, что на связь выйдут её бывшие одногруппницы. Татьяна Вежевич не теряет надежду, что им удастся собраться целым выпуском.






Справка:

Татьяна Вежевич родилась 4 декабря 1961 года в селе Тохой Джидинского района Бурятии. В 1981 году с отличием закончила Улан-Удэнское педагогическое училище №1, а в 1986 году - Бурятский государственный педагогический институт им. Д.Банзарова.

Начинала трудовую деятельность старшей пионерской вожатой в одной из школ Улан-Удэ. С 1988 года работала заведующей школьно-пионерским отделением Улан-Удэнского педагогического училища №1, затем - заместителем директора по воспитательной работе Бурятского республиканского педагогического колледжа.

Много лет возглавляла республиканское методическое объединение заместителей директоров по воспитательной работе ССУЗов республики.

С 2010 года трудится уполномоченным по правам ребёнка в Бурятии.

Доктор педагогических наук. Заслуженный работник образования Республики Бурятия.



уполномоченный по правам ребенка
 
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