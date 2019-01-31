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В больнице Бурятии не оказалось лекарства для ребёнка-инвалида

В больнице Бурятии не оказалось лекарства для ребёнка-инвалида
Власть,  Фото:pixabay.com
Минздрав республики обязали обеспечить ребёнка необходимым лекарственным средством

Прокуратура Кяхтинского района проверила исполнение законодательства о бесплатном лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан.

- Установлено, что врачом-педиатром Кудара-Сомонской участковой больницы по причине отсутствия препарата отказано местной жительнице в обеспечении лекарством её малолетнего сына-инвалида, страдающего тяжёлым заболеванием, - рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

Согласно законодательству, дети-инвалиды имеют право на получение препаратов, назначенных врачом. Указанное лекарство назначено ребёнку по жизненным показаниям консилиумом врачей.

В связи с этим, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании министерства здравоохранения республики обеспечить ребёнка необходимым лекарственным средством в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Решением суда требования прокурора удовлетворены. Решение обращено к немедленному исполнению.
прокуратура
 
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