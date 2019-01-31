Минздрав республики обязали обеспечить ребёнка необходимым лекарственным средством
Прокуратура Кяхтинского района проверила исполнение законодательства о бесплатном лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан.
- Установлено, что врачом-педиатром Кудара-Сомонской участковой больницы по причине отсутствия препарата отказано местной жительнице в обеспечении лекарством её малолетнего сына-инвалида, страдающего тяжёлым заболеванием, - рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.
Согласно законодательству, дети-инвалиды имеют право на получение препаратов, назначенных врачом. Указанное лекарство назначено ребёнку по жизненным показаниям консилиумом врачей.
В связи с этим, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании министерства здравоохранения республики обеспечить ребёнка необходимым лекарственным средством в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Решением суда требования прокурора удовлетворены. Решение обращено к немедленному исполнению.
В больнице Бурятии не оказалось лекарства для ребёнка-инвалида
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 31.01.2019
Минздрав республики обязали обеспечить ребёнка необходимым лекарственным средством
Книги, переданные в дар учреждению, на русском и бурятском языках
Незаконная сделка расторгнута
«Нужен работающий закон, который решит накопившиеся проблемы», подчёркивают авторы инициативы
Анна Кузнецова отметила, что в последнее время сообщения из школ напоминают «вести с фронта»
Должностному лицу внесено представление
Это позволит освободить от ответственности «Газпром»
Путин выбрал очередной персональный состав президиума
Власть, 28.01.2019
Он оценил новое здание отдела
Власть, 26.01.2019
Глава Бурятии провёл два насыщенных рабочих дня в районе и принял ряд решений. «Байкал-Daily» рассказывает об итогах поездки. ФОТОРЕПОРТАЖ
Власть, 26.01.2019
По словам источника в мэрии, он не пойдёт ни на новые выборы главы города, ни на выборы депутатов горсовета
Жители района определяются: выбирать самим главу или же дать возможность кандидатам отбираться по конкурсу
Глава республики пообещал помочь людям со строительством объектов
После бунта таксистов этим вопросом занялся Минтранс
Глава Бурятии весело провёл импровизированные торги