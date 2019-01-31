В больнице Бурятии не оказалось лекарства для ребёнка-инвалида

Минздрав республики обязали обеспечить ребёнка необходимым лекарственным средством



Прокуратура Кяхтинского района проверила исполнение законодательства о бесплатном лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан.



- Установлено, что врачом-педиатром Кудара-Сомонской участковой больницы по причине отсутствия препарата отказано местной жительнице в обеспечении лекарством её малолетнего сына-инвалида, страдающего тяжёлым заболеванием, - рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.



Согласно законодательству, дети-инвалиды имеют право на получение препаратов, назначенных врачом. Указанное лекарство назначено ребёнку по жизненным показаниям консилиумом врачей.



В связи с этим, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании министерства здравоохранения республики обеспечить ребёнка необходимым лекарственным средством в соответствии с медицинскими рекомендациями.



Решением суда требования прокурора удовлетворены. Решение обращено к немедленному исполнению.

