Книги, переданные в дар учреждению, на русском и бурятском языках
24 января в селе Орлик был торжественно открыт Центр сойотской культуры и народного творчества. Открытие прошло во время рабочей поездки в Окинский район главы Бурятии Алексея Цыденова, членов правительства. В центре разместились детская школа искусств и мастера народно-художественного промысла.
И в рамках поездки министр культуры региона Соелма Дагаева ознакомилась с работой учреждений культуры райцентра. При посещении Окинской детской библиотеки Соелма Баяртуевна подарила юным читателям новые книги на русском и бурятском языках.
- Коллектив детской библиотеки и читатели от души благодарят министра культуры Бурятии Соелму Дагаеву за замечательный книжный дар, - отметили в пресс-службе Национальной библиотеки республики.
Министр культуры Бурятии подарила книги детской библиотеке
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