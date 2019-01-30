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Министр культуры Бурятии подарила книги детской библиотеке

Министр культуры Бурятии подарила книги детской библиотеке
Власть, 
Книги, переданные в дар учреждению, на русском и бурятском языках

24 января в селе Орлик был торжественно открыт Центр сойотской культуры и народного творчества. Открытие прошло во время рабочей поездки в Окинский район главы Бурятии Алексея Цыденова, членов правительства. В центре разместились детская школа искусств и мастера народно-художественного промысла.

И в рамках поездки министр культуры региона Соелма Дагаева ознакомилась с работой учреждений культуры райцентра. При посещении Окинской детской библиотеки Соелма Баяртуевна подарила юным читателям новые книги на русском и бурятском языках.

- Коллектив детской библиотеки и читатели от души благодарят министра культуры Бурятии Соелму Дагаеву за замечательный книжный дар, - отметили в пресс-службе Национальной библиотеки республики.
минкульт
 
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