Незаконная сделка расторгнута
В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» заключить договоры, предусматривающие переход прав владения или пользования в отношении государственного или муниципального имущества, можно только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров.
- Проведённой прокуратурой Окинского района проверкой установлено, что администрацией муниципального образования «Окинский район» в нарушение закона здание автовокзала, являющееся муниципальной собственностью, передано в пользование обществу с ограниченной ответственностью без проведения конкурса, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
По представлению прокурора района незаконная сделка расторгнута. Муниципалитетом объявлен конкурс на право заключения договора аренды указанного имущества.
В Бурятии частнику незаконно отдали автовокзал в пользование
Власть, Фото:
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