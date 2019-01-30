В Бурятии частнику незаконно отдали автовокзал в пользование

Незаконная сделка расторгнута



В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» заключить договоры, предусматривающие переход прав владения или пользования в отношении государственного или муниципального имущества, можно только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров.



- Проведённой прокуратурой Окинского района проверкой установлено, что администрацией муниципального образования «Окинский район» в нарушение закона здание автовокзала, являющееся муниципальной собственностью, передано в пользование обществу с ограниченной ответственностью без проведения конкурса, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



По представлению прокурора района незаконная сделка расторгнута. Муниципалитетом объявлен конкурс на право заключения договора аренды указанного имущества.

