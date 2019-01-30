Законопроект об охране Байкала внесут в Госдуму летом

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

«Нужен работающий закон, который решит накопившиеся проблемы», подчёркивают авторы инициативы



Законопроект об охране озера Байкал будет внесён в Госдуму уже этим летом. Об этом сообщил на своей странице в соцсети председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев.



- Закон об охране озера Байкал был принят в 1999 году, необходимость его совершенствования давно назрела. Сейчас он не соответствует многим вызовам времени. Попытки латать его кусочками ни к чему не приведут, нужен комплексный и системный подход, - заявил Николай Николаев.



Накануне в ИГУ прошла презентация научно-обоснованной концепции модернизации закона об охране Байкала.



- На 852 страницах исследования отражён анализ действующего законодательства, правоприменительная и судебная практики, изучены исторические аспекты и международный опыт, представлен научный мониторинг состояния озёра. Сегодня он ведётся не в должной мере, - считает депутат.



Николаев считает, что Байкальское законодательство – нелогичное и противоречивое. По его словам, на озере отсутствует должное регулирование, которое приводит к игнорированию закона.



- Появляются незаконные постройки. Спрос рождает предложение. Приезжают туристы со всего мира, а местные жители не могут сидеть и ничего не делать, - продолжает представитель Госдумы.



Также Николай Николаев отметил имеющиеся вопросы по строительству очистных сооружений, рекультивации отходов БЦБК, развитию природоохранного туризма и непубличному изменению водоохранных границ.



- Предложения, представленные в НИР после их доработки, мы обсудим на площадке нашего Комитета совместно с Минприроды и коллегами из Совета Федерации. После чего, возможно, летом внесём соответствующий документ в Госдуму. Законопроект пройдёт широкое общественное обсуждение. Нам нужен работающий закон, который, в конце концов, решит накопившиеся проблемы, - резюмировал Николай Николаев.

