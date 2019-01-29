В Бурятии не соблюли порядок проверки хранения оружия

Должностному лицу внесено представление



Прокуратурой Хоринского района проверено исполнение законодательства в сфере противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в деятельности отделения лицензионно-разрешительной работы по Хоринскому, Кижингинскому, Еравнинскому, Баунтовскому эвенкийскому районам управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Бурятии.



Установлено, что отделением не соблюдён порядок проверки обеспечения гражданами условий хранения оружия. Имеется факт непривлечения гражданина к административной ответственности при наличии всех признаков правонарушения.



- Так, гражданин, обратившийся в отделение с заявлением о продлении разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного, пневматического оружия с нарушением срока, менее чем за месяц до истечения срока действия выданного разрешения, не был привлечён к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокуратурой района начальнику центра лицензионно-разрешительной работы управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по республике внесено представление. Оно находится на рассмотрении.

