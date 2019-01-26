«Ъ»: Александр Голков может не пойти на выборы мэра Улан-Удэ



Напомним, в 2018 году, спустя год после избрания Алексея Цыденова главой Бурятии, были приняты поправки к законодательству, по которым в Улан-Удэ будет возвращено единоначалие, мэр будет избираться на прямых выборах. Александр Голков с декабря 2007 года возглавлял улан-удэнский городской совет депутатов, с 2012 года (когда были отменены прямые выборы) одновременно является и главой города.



По словам источника «Ъ» в мэрии, скорее всего, он не пойдёт ни на новые выборы главы города, ни на выборы депутатов горсовета, которые также состоятся 8 сентября.



Источники «Ъ» называют потенциальных кандидатов от власти. Один из них — выходец из МВД Пётр Мордовский, с 2008 года работавший помощником главы республики по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией, а в 2017 году назначенный зампредом правительства. Другой кандидат — первый зампред правительства республики Игорь Шутенков. Александр Голков на вопрос «Ъ» о своём выдвижении сказал, что «времени предостаточно и о решении будет известно». На вопрос о поддержке другого кандидата от власти мэр сказал: «Выборы всенародные, а потому слово не за теми, кто называет себя партией власти, а за населением». Господин Голков добавил, что сможет точно ответить, зная фамилии кандидатов.



Второй секретарь рескома КПРФ, депутат народного хурала Виктор Малышенко сказал «Коммерсанту», что «ни у кого из кандидатов власти нет шансов на беспроблемную победу»: «В республике есть запрос на перемены, и любому представителю власти в нынешней ситуации выдвигаться будет сложно».



Как Как сообщал «Байкал-Dailу», руководящий Читой с 2000 года Анатолий Михалев также уходит в отставку. По предварительным данным, 31 января его заявление удовлетворит гордума. Он был избранным мэром, а после смены модели управления города в 2014 году стал депутатом и председателем гордумы.



«Новые главы регионов меняют практически всю политическую команду, главам регионов особенно важно поставить своего мэра»,— говорит политолог Александр Кынев. Но на выборах в горсовет Улан-Удэ всё равно «будет напряжённая борьба между разными группировками», вырастут шансы и у оппозиции, говорит эксперт, поскольку «вызванные популистской кампанией» 2018 года по выборам в заксобрание ожидания больше держаться не будут.



В регионах, где недавно сменились губернаторы, может последовать и смена руководителей административных центров. По данным «Коммерсанта», в 2019 году может не пойти на выборы действующий глава Улан-Удэ Александр Голков. По одной из обсуждаемых в регионе схем на должность мэра будет претендовать один из зампредов республиканского правительства, сообщает «Коммерсант».