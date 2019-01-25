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Алексей Цыденов в Окинском районе: «Народная стройка – важная инициатива»

Алексей Цыденов в Окинском районе: «Народная стройка – важная инициатива»
Власть,  Фото:Пресс-служба правительства РБ
Глава республики пообещал помочь людям со строительством объектов 

В ходе рабочей поездки в Окинский район глава Бурятии Алексей Цыденов посетил объекты социальной инфраструктуры, возведённые методом народной стройки, и проверил образовательные учреждения после проведённых ремонтных мероприятий.

В улусе Сорок силами ТОС начали возводить Дом культуры и детский сад, для того, чтобы завершить их строительство требуется поддержка из республиканского бюджета. 

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил важность народной инициативы и пообещал оказать поддержку, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
 
- Строительство объектов начато за счёт спонсоров и народных средств. Люди сами проявляют инициативу и вкладываются. Эти два объекта необходимо достроить и, безусловно, мы это сделаем, - пообещал Алексей Цыденов. 

Пока администрация Окинского района организовала перевод младшей группы воспитанников детского сада в возрасте от 3 до 5 лет в здание Сорокской врачебной амбулатории. По согласованию с Министерством образования и науки РБ было решено временно разместить старшую группу воспитанников в здании Сорокской школы-интернат. На завершение строительства детского сада необходимо около 17 млн рублей.

В прошлом году в Хужирском сельском доме культуры силами ТОС был проведён ремонт здания: заменена кровля, отремонтирована отопительная система, произведён внутренний ремонт зрительного зала. Проектная стоимость ремонтных работ составила около 1,5 млн рублей. 

Алексей Цыденов также осмотрел Балактинскую начальную школу-детский сад. На ремонт объекта было направлено 5 млн рублей из средств госпрограммы «Развитие образования в Республике Бурятия» по поручению главы РБ в ходе рабочей поездки в Окинский район в 2017 году. 

- Целый комплекс вопросов, который мы успели рассмотреть, не все решения будут за один год, но решать в любом случае будем, - подчеркнул во время поездки в Окинский район Алексей Цыденов.
строительство
 
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