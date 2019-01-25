Мэр Улан-Удэ встретился с градоначальником китайского города
24 января мэр Улан-Удэ Александр Голков провёл встречу с градоначальником китайского города Хух-Хото Фэн Юйчжэном. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. В ходе встречи главы двух городов подписали договор по укреплению побратимских связей и двустороннего сотрудничества.
В эти дни делегация Улан-Удэ находится с официальным визитом в китайском городе Хух-Хото.
- С китайским городом-побратимом Хух-Хото Улан-Удэ связывает почти 20-летняя побратимская дружба. Стороны намерены и в дальнейшем осуществлять всестороннее сотрудничество и обмен опытом в различных областях, таких как образование, культура, туризм, инвестиционная и предпринимательская деятельность, экономика и наука, - сообщила пресс-служба мэрии.
Александр Голков подчеркнул, что подобные контакты и связанные с ними проекты сближают народы, укрепляют доверие, формируют широкую гражданскую и общественную позицию.
- Нет сомнений, что все мероприятия, которые легли в основу этого документа, успешно реализуются и станут очередным шагом на пути к формированию нашей общей истории двусторонних отношений, - сказал мэр Улан-Удэ.
У делегации Улан-Удэ также запланированы визиты ещё в два города Внутренней Монголии: в Уланчаб и Эрлянь.
- Сегодня развитие туристических связей с городами-побратимами Китая является приоритетной задачей. Китайские туристы вышли на первое место по посещению Улан-Удэ среди иностранцев, - добавила пресс-служба мэрии.
Улан-Удэ и китайский Хух-Хото укрепили побратимские связи
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