Улан-Удэ и китайский Хух-Хото укрепили побратимские связи

Мэр Улан-Удэ встретился с градоначальником китайского города



24 января мэр Улан-Удэ Александр Голков провёл встречу с градоначальником китайского города Хух-Хото Фэн Юйчжэном. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. В ходе встречи главы двух городов подписали договор по укреплению побратимских связей и двустороннего сотрудничества.



В эти дни делегация Улан-Удэ находится с официальным визитом в китайском городе Хух-Хото.



- С китайским городом-побратимом Хух-Хото Улан-Удэ связывает почти 20-летняя побратимская дружба. Стороны намерены и в дальнейшем осуществлять всестороннее сотрудничество и обмен опытом в различных областях, таких как образование, культура, туризм, инвестиционная и предпринимательская деятельность, экономика и наука, - сообщила пресс-служба мэрии.



Александр Голков подчеркнул, что подобные контакты и связанные с ними проекты сближают народы, укрепляют доверие, формируют широкую гражданскую и общественную позицию.



- Нет сомнений, что все мероприятия, которые легли в основу этого документа, успешно реализуются и станут очередным шагом на пути к формированию нашей общей истории двусторонних отношений, - сказал мэр Улан-Удэ.



У делегации Улан-Удэ также запланированы визиты ещё в два города Внутренней Монголии: в Уланчаб и Эрлянь.



- Сегодня развитие туристических связей с городами-побратимами Китая является приоритетной задачей. Китайские туристы вышли на первое место по посещению Улан-Удэ среди иностранцев, - добавила пресс-служба мэрии.

