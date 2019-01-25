Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Января

24 Января

Популярное

Суд обязал администрацию Улан-Удэ предоставить места в детсадах

Суд обязал администрацию Улан-Удэ предоставить места в детсадах
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Срок исполнения решения суда – до 1 июня 2020 года

Прокуратурой республики проверено соблюдение законодательства о предоставлении бесплатного дошкольного образования в деятельности администрации Улан-Удэ.

На 1 декабря 2018 года, в Улан-Удэ 4873 ребёнка в возрасте от трёх до семи лет состояли в очереди для поступления в детские сады. В 2017 году очерёдность составляла 4369 детей, в 2016 году – 3315.

- При наличии многочисленной очередности администрацией Улан-Удэ в 2018 году в детских садах не создано ни одного дополнительного места. По результатам проверки заместителем прокурора республики в Советский районный суд Улан-Удэ предъявлено административное исковое заявление к администрации Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Решением суда требования прокурора были удовлетворены в полном объёме.

- Суд обязал администрацию Улан-Удэ в срок до 1 июня 2020 года обеспечить предоставление бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от трёх до семи лет, состоящим на 1 апреля 2020 года на учёте для зачисления в муниципальные дошкольные образовательные организации на территории муниципального образования – городского округа «Город Улан-Удэ», путём предоставления им мест в дошкольных образовательных организациях, - рассказали в прокуратуре.

Решение не вступило в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», очерёдность в детские сады столицы Бурятии является одной из самых наболевших проблем.

Недовольство начало набирать обороты после введения новой системы по учёту детей дошкольного возраста. Она вызвала большое возмущение среди родителей Улан-Удэ. Они жаловались на постоянные сбои в системе, на невозможность узнать номера своих детей в очереди в сады и на то, что в системе сложно разобраться. В итоге в начале сентября они буквально штурмовали комитет по образованию города, а также минобрнауки.

После этого проводились пресс-конференции, система обновлялась.

Затем 12 июля 2018 года на площади Советов прошла «мирная акция протеста» - флешмоб «Хочу в Сад 03».

В этот же день инициативная группа пришла на приём к врио зампреда правительства Бурятии по социальному развитию Татьяне Быковой и зампредседателю комитета по образованию Улан-Удэ Любови Цепковой. Встреча получилась весьма эмоциональной. «Мы должны работать так же, как и вы! Если честно, вы говорите такие странные фразы: «Ищите вы – вам это надо», - возмутилась на приёме одна из мам. С матерями встретилась и уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич.

В августе родители собирали подписи под петицией с требованием снять с должности председателя комитета по образованию города Ульяну Афанасьеву. Свой выбор они аргументировали тем, что произошла неразбериха с очередями и нехваткой мест в детские сады.
детские сады суд прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Суд обязал администрацию Улан-Удэ предоставить места в детсадах
Суд обязал администрацию Улан-Удэ предоставить места в детсадах
Власть, 25.01.2019
Срок исполнения решения суда – до 1 июня 2020 года
Депутат Бурятии: «Любой бегающий в городе человек - не всегда Михаил Гергенов»
Депутат Бурятии: «Любой бегающий в городе человек - не всегда Михаил Гергенов»
Власть, 24.01.2019
Он рассказал в соцсети, что знакомые часто его спрашивают: «Это ты бегал там-то?»
Бурятская таможня пополнила казну на 9 млрд рублей
Бурятская таможня пополнила казну на 9 млрд рублей
Власть, 24.01.2019
Сумма перечисленных платежей увеличилась по сравнению с прошлым годом
Алексей Цыденов завершил рабочую поездку в Тункинский район
Алексей Цыденов завершил рабочую поездку в Тункинский район
Власть, 24.01.2019
Сегодня глава региона отправился в Окинский район
Нацпарк, школы и субсидии: Итоги поездки Алексея Цыденова в Тункинский район
Нацпарк, школы и субсидии: Итоги поездки Алексея Цыденова в Тункинский район
Власть, 24.01.2019
Глава Бурятии провёл десятки встреч в районе. «Байкал-Daily» представляет итоги насыщенного рабочего дня. Фоторепортаж
Глава Читы Михалёв подал в отставку
Глава Читы Михалёв подал в отставку
Власть, 24.01.2019
Об отставке стало известно после его встречи с главой Забайкалья
В Аршане воспитатели детсада борются за сохранение бурятского языка
В Аршане воспитатели детсада борются за сохранение бурятского языка
Власть, 24.01.2019
Они просят ввести должность учителя бурятского языка
Бурятия вошла в число аутсайдеров медиасферы
Бурятия вошла в число аутсайдеров медиасферы
Власть, 24.01.2019
Эксперты заявили о рекордном расслоении регионов по развитости СМИ
Глава Бурятии по котельной в Аршане: «Есть проблемы»
Глава Бурятии по котельной в Аршане: «Есть проблемы»
Власть, 23.01.2019
Алексей Цыденов сегодня посещает различные объекты и учреждения в Тункинском районе республики
В Иволгинском районе назревает скандал вокруг отмены выборов главы
В Иволгинском районе назревает скандал вокруг отмены выборов главы
Власть, 23.01.2019
Жители района возмущены тем, что у них хотят отобрать возможность выбирать самим. ВИДЕО
Алексея Цыденова встретили в Тункинском районе песнями и караваем
Алексея Цыденова встретили в Тункинском районе песнями и караваем
Власть, 23.01.2019
Глава Бурятии с рабочим визитом прибыл в Тункинский район. ВИДЕО
Глава Бурятии выехал с рабочей поездкой в 2 района
Глава Бурятии выехал с рабочей поездкой в 2 района
Власть, 23.01.2019
Он примет участие в открытии Центра сойотской культуры и народного творчества в Орлике
Председателем Контрольного комитета главы Бурятии стал Юрий Петров
Председателем Контрольного комитета главы Бурятии стал Юрий Петров
Власть, 21.01.2019
До этого он трудился советником руководителя региона
В Совфеде заявили о возможности пересмотра новогодних каникул
В Совфеде заявили о возможности пересмотра новогодних каникул
Власть, 21.01.2019
Предлагается работодателям и работникам самим выбирать продолжительность выходных
Иркутское село защитят от потопов
Иркутское село защитят от потопов
Власть, 19.01.2019
Объект был внесён в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^