Суд обязал администрацию Улан-Удэ предоставить места в детсадах

Срок исполнения решения суда – до 1 июня 2020 года
Прокуратурой республики проверено соблюдение законодательства о предоставлении бесплатного дошкольного образования в деятельности администрации Улан-Удэ.
На 1 декабря 2018 года, в Улан-Удэ 4873 ребёнка в возрасте от трёх до семи лет состояли в очереди для поступления в детские сады. В 2017 году очерёдность составляла 4369 детей, в 2016 году – 3315.
- При наличии многочисленной очередности администрацией Улан-Удэ в 2018 году в детских садах не создано ни одного дополнительного места. По результатам проверки заместителем прокурора республики в Советский районный суд Улан-Удэ предъявлено административное исковое заявление к администрации Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Решением суда требования прокурора были удовлетворены в полном объёме.
- Суд обязал администрацию Улан-Удэ в срок до 1 июня 2020 года обеспечить предоставление бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от трёх до семи лет, состоящим на 1 апреля 2020 года на учёте для зачисления в муниципальные дошкольные образовательные организации на территории муниципального образования – городского округа «Город Улан-Удэ», путём предоставления им мест в дошкольных образовательных организациях, - рассказали в прокуратуре.
Решение не вступило в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», очерёдность в детские сады столицы Бурятии является одной из самых наболевших проблем.
Недовольство начало набирать обороты после введения новой системы по учёту детей дошкольного возраста. Она вызвала большое возмущение среди родителей Улан-Удэ. Они жаловались на постоянные сбои в системе, на невозможность узнать номера своих детей в очереди в сады и на то, что в системе сложно разобраться. В итоге в начале сентября они буквально штурмовали комитет по образованию города, а также минобрнауки.
После этого проводились пресс-конференции, система обновлялась.
Затем 12 июля 2018 года на площади Советов прошла «мирная акция протеста» - флешмоб «Хочу в Сад 03».
В этот же день инициативная группа пришла на приём к врио зампреда правительства Бурятии по социальному развитию Татьяне Быковой и зампредседателю комитета по образованию Улан-Удэ Любови Цепковой. Встреча получилась весьма эмоциональной. «Мы должны работать так же, как и вы! Если честно, вы говорите такие странные фразы: «Ищите вы – вам это надо», - возмутилась на приёме одна из мам. С матерями встретилась и уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич.
В августе родители собирали подписи под петицией с требованием снять с должности председателя комитета по образованию города Ульяну Афанасьеву. Свой выбор они аргументировали тем, что произошла неразбериха с очередями и нехваткой мест в детские сады.
Суд обязал администрацию Улан-Удэ предоставить места в детсадах
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 25.01.2019
Срок исполнения решения суда – до 1 июня 2020 года
Он рассказал в соцсети, что знакомые часто его спрашивают: «Это ты бегал там-то?»
Сумма перечисленных платежей увеличилась по сравнению с прошлым годом
Сегодня глава региона отправился в Окинский район
Глава Бурятии провёл десятки встреч в районе. «Байкал-Daily» представляет итоги насыщенного рабочего дня. Фоторепортаж
Об отставке стало известно после его встречи с главой Забайкалья
Они просят ввести должность учителя бурятского языка
Эксперты заявили о рекордном расслоении регионов по развитости СМИ
Алексей Цыденов сегодня посещает различные объекты и учреждения в Тункинском районе республики
Жители района возмущены тем, что у них хотят отобрать возможность выбирать самим. ВИДЕО
Глава Бурятии с рабочим визитом прибыл в Тункинский район. ВИДЕО
Он примет участие в открытии Центра сойотской культуры и народного творчества в Орлике
Власть, 21.01.2019
До этого он трудился советником руководителя региона
Власть, 21.01.2019
Предлагается работодателям и работникам самим выбирать продолжительность выходных
Власть, 19.01.2019
Объект был внесён в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы»