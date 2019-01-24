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Депутат Бурятии: «Любой бегающий в городе человек - не всегда Михаил Гергенов»

Депутат Бурятии: «Любой бегающий в городе человек - не всегда Михаил Гергенов»
Власть,  Фото:страница Михаила Гергенова
Он рассказал в соцсети, что знакомые часто его спрашивают: «Это ты бегал там-то?»

Михаил Гергенов, депутат республиканского парламента, инициатор сокращения вип-пенсий бывших чиновников и депутатов Бурятии, известен также тем, что он занимается спортом, поддерживает здоровый образ жизни. Народный избранник участвует в различных марафонах, соревнованиях.

И сегодня выяснилось, что знакомые Михаила Денисовича периодически спрашивают, не он ли недавно бегал где-либо в Улан-Удэ.

- Друзья! Любой бегающий в городе человек - не всегда Михаил Гергенов! А то спрашивают часто меня - это ты бегал там-то? Я сейчас бегаю в лесу. И на лыжне тоже много людей стало - слава богу, мы начинаем любить спорт, беречь свое здоровье. Тешу себя мыслью, что и мой пример, мои посты многих заразили здоровым отношением к жизни! Гуйгтыы! – написал недавно депутат Хурала на своей странице в «Фейсбуке».

Пользователям понравилась запись, и они отмечают, что Михаил Гергенов всё делает правильно.

- Однозначно ваш спортивный дух заряжает, и кто-то как я начинает бегать, - прокомментировал один из подписчиков его страницы.

Надо сказать, народный избранник нередко размещает фотографии и откровенные посты в социальной сети. Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре он поделился снимком камней, извлечённых из его желчного пузыря. Лечение он проходил в республиканской больнице имени Семашко. Всего, по словам депутата, было извлечено 15 камней.
Народный Хурал депутаты
 
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