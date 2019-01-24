Сумма перечисленных платежей увеличилась по сравнению с прошлым годом
24 января в Бурятской таможне состоялось совещание, на котором подвели итоги деятельности государственного органа за прошлый год и поставили задачи на 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба Бурятской таможни.
На совещание в Улан-Удэ приехал первый заместитель начальника Сибирского таможенного управления Андрей Шишкин.
Докладывая об итогах деятельности Бурятской таможни, начальник службы Андрей Полетаев отметил, что все плановые показатели за 2018 год были выполнены в полном объёме. Таможня республики вышла на 3 место в рейтинге по итоговым оценкам деятельности таможен Сибирского таможенного управления. Госслужащий выделил, что Бурятская таможня в 2018 году предприняла значительные меры по привлечение новых участников ВЭД к декларированию ввозимых товаров на подчинённых таможенных постах, благодаря чему выросли показатели по перечислению таможенных платежей в федеральный бюджет.
- С начала 2018 года Бурятская таможня перечислила в бюджет 9 млрд 50 млн 428 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом сумма перечисленных платежей увеличилась более чем на 6,5 млрд. рублей. Таким образом, каждый бурятский таможенник пополнил государственную казну более чем на 20 млн. рублей, - пояснила пресс-служба Бурятской таможни.
На 2019 год одними из главных задач госоргана названы: выполнение планов по перечислению таможенных платежей в федеральный бюджет и совершенствование работы пунктов пропуска.
Бурятская таможня пополнила казну на 9 млрд рублей
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