В Аршане воспитатели детсада борются за сохранение бурятского языка

Воспитатели детского сада «Ручеёк» села Аршан Тункинского района Бурятии во время визита главы республики Алексея Цыденова подняли вопросы развития и сохранения бурятского языка.
Коллектив детского сада попросил ввести ставку учителя бурятского языка. Сейчас в саду этим занимается воспитатель.
Предложили также создать на радио специальные передачи для детей на бурятском языке, издавать больше детских книг и методической литературы, и доводить их до сёл Бурятии. Алексей Цыденов поддержал предложения и дал соответствующие поручения главе Тункинского района, министерствам образования и культуры, сообщает пресс-служба правительства.
Напомним, в Бурятии также появится центр по развитию бурятского языка. Распоряжение об этом подписал Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии проводит рабочую встречу с рабочим визитом в Тункинском районе Бурятии. Там его встретили с песнями и караваем. Днём он проинспектировал некоторые объекты района, в том числе котельную курорта «Аршан». Подытожив, он заявил, что на котельной есть проблемы. Ближе к вечеру прошла встреча с населением, которая продлилась несколько часов.