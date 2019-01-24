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В Аршане воспитатели детсада борются за сохранение бурятского языка

В Аршане воспитатели детсада борются за сохранение бурятского языка
Власть,  Фото:Пресс-служба правительства РБ
Они просят ввести должность учителя бурятского языка

Воспитатели детского сада «Ручеёк» села Аршан Тункинского района Бурятии во время визита главы республики Алексея Цыденова подняли вопросы развития и сохранения бурятского языка.

Коллектив детского сада попросил ввести ставку учителя бурятского языка. Сейчас в саду этим занимается воспитатель.



Предложили также создать на радио специальные передачи для детей на бурятском языке, издавать больше детских книг и методической литературы, и доводить их до сёл Бурятии. Алексей Цыденов поддержал предложения и дал соответствующие поручения главе Тункинского района, министерствам образования и культуры, сообщает пресс-служба правительства. 

Напомним, в Бурятии также появится центр по развитию бурятского языка. Распоряжение об этом подписал Алексей Цыденов.



Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии проводит рабочую встречу с рабочим визитом в Тункинском районе Бурятии. Там его встретили с песнями и караваем. Днём он проинспектировал некоторые объекты района, в том числе котельную курорта «Аршан». Подытожив, он заявил, что на котельной есть проблемы. Ближе к вечеру прошла встреча с населением, которая продлилась несколько часов. 
бурятский язык
 
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