Бурятия вошла в число аутсайдеров медиасферы



В России достигнут рекордный уровень расслоения регионов по состоянию медиасферы, сообщает РБК. Эксперты фонда «Медиастандарт» связывают это с серьёзным разрывом в финансировании СМИ — регионы-лидеры тратят на них в 100 раз больше аутсайдеров.



Важной тенденцией 2018 года стало рекордное расслоение российских регионов по уровню развития медиасферы, утверждается в ежегодном «Индексе развития медиасферы» (есть у РБК), подготовленном фондом «Медиастандарт» и Комитетом гражданских инициатив Евгения Ясина совместно с исследовательской группой ЦИРКОН.



По результатам анализа все регионы разделены на четыре класса по уровню развития СМИ. Рейтинг А присвоен 11 наиболее развитым регионам — это Москва и область, Санкт-Петербург, Свердловская, Челябинская, Самарская и Новосибирская области, Тюмень, Татарстан, Приморский и Красноярский края. Средний по значимости рейтинг B присвоен 30 регионам, рейтинг C — 31 региону.



Наименее развита медиасфера в национальных республиках. В список аутсайдеров вошли 13 регионов: Марий Эл, Мордовия, Забайкалье, Алтай, Адыгея, КБР, Хакасия, Калмыкия, ЕАО, Бурятия, Ингушетия, Чечня, Тыва, подчёркивает РБК.



Критерии оценки медиасферы содержат 48 индикаторов по пяти главным направлениям: среда для работы СМИ; активность заинтересованных групп (власти, бизнеса, общественных организаций); аудитория; состояние самих СМИ; медиаконтент. Интегральный и частные индексы рассчитаны на основе публичной региональной и федеральной статистики, негосударственной статистики, экспертных оценок, а также массового социологического опроса во всех регионах России.​

