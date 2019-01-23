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Глава Бурятии по котельной в Аршане: «Есть проблемы»

Глава Бурятии по котельной в Аршане: «Есть проблемы»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Алексей Цыденов сегодня посещает различные объекты и учреждения в Тункинском районе республики

Глава Бурятии в рамках рабочей поездки по Тункинскому району проинспектировал котельные в Аршане. По поводу одной из них (курорт «Аршан») он сказал, что на объекте «есть проблемы».

- Мы понимаем, как их решать, но решение этой проблемы зависит не от нас. Объект находится в собственности профсоюзов. Идёт изнашивание, - уточнил Алексей Цыденов.

Руководитель региона поведал журналистам о том, что с аналогичными проблемами они столкнулись, когда правительство осенью забрало у профсоюзов лагерь «Сосновый бор».

- Там не было ни угля, котельная же нерабочая, там было три жилых дома, которые остались без тепла. Мы в обоюдном порядке восстанавливали котельную, завозили уголь, потому что довели до ручки. Надеюсь, здесь до такого не дойдёт. Неохота ругаться, мы все предложения для профсоюзов сделали. Профсоюзы - организация независимая. Мы с ними можем только договариваться. Прокуратура может, будет разговаривать другим языком, - рассказал Алексей Самбуевич.

Глава Бурятии побывал и на других объектах муниципального образования. Он оценил ход проведённых здесь работ.

- Часовня, восстановление ипподрома и других объектов ещё раз показали, что наши люди активные, самостоятельные, самодостаточные. Своими силами, своими руками многое делают. И, конечно, мы им тоже помогаем. Наше будущее в наших руках. Были в школе и смотрели, что по итогам прошлой поездки там были поручения по ремонту. Ремонт был полностью сделан, также нужно менять теплотрассы, - отметил Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2018 года котельная курорта, принадлежащая СКУП «Байкалкурорт», была не подготовлена к новому отопительному сезону: из-за арестованных счетов учреждения не проведён был ремонт, и не закуплено топливо.

При этом она отапливает более 200 квартир в селе Аршан Тункинского района.

Потенциальный покупатель курорта - ООО «Байкалмедсервис» (зарегистрировано в республике) бизнесмена Иринчея Матханова – был готов приобрести предприятие со всеми долгами и гарантировал проведение всех мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Однако позже появилась информация, что курорт «Аршан», который находится в ведении Объединении организаций профсоюзов, планируется передать правительству республики.

В сентябре прошлого года Вячеслав Цыбикжапов, тогда и.о. главы Тункинского района, говорил, что ситуация по «Байкалкурорту» под контролем.

- Сегодня у них есть 90 тонн угля. Договор заключили на 500 тонн. Сегодня начинают отгрузку. В целом, в принципе, нормально войдём в отопительный сезон, - сообщал он осенью.
Тункинский район
 
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