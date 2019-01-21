Председателем Контрольного комитета главы Бурятии стал Юрий Петров

Юрий Петров, советник главы республики, назначен на должность председателя Контрольного комитета главы Бурятии. Указ об этом был подписан сегодня, 21 января.
- Постановляю назначить Петрова Юрия Афанасьевича на должность государственной гражданской службы Республики Бурятия председателя Контрольного комитета Главы Республики Бурятия с испытательным сроком 6 месяцев с заключением служебного контракта, освободив от должности государственной гражданской службы Республики Бурятия советника Главы Республики Бурятия с расторжением с ним прежнего служебного контракта, - говорится в документе.
Ранее - до назначения в правительство советником главы республики – Юрий Петров являлся главой Мухоршибирского района.
Справка:
Петров Юрий Афанасьевич родился в 1964 году в улусе Цолга Мухоршибирского района.
В 1986 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономист».
В 2002 году окончил Российскую академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Работал главным бухгалтером, а затем председателем колхоза «Искра» в Мухоршибирском районе. В 2002 году избран главой администрации Мухоршибирского района республики.
«Заслуженный экономист РБ», награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.