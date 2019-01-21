Председателем Контрольного комитета главы Бурятии стал Юрий Петров



Петров Юрий Афанасьевич родился в 1964 году в улусе Цолга Мухоршибирского района.



В 1986 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономист».



В 2002 году окончил Российскую академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление».



Работал главным бухгалтером, а затем председателем колхоза «Искра» в Мухоршибирском районе. В 2002 году избран главой администрации Мухоршибирского района республики.



«Заслуженный экономист РБ», награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



Юрий Петров, советник главы республики, назначен на должность председателя Контрольного комитета главы Бурятии. Указ об этом был подписан сегодня, 21 января.- Постановляю назначить Петрова Юрия Афанасьевича на должность государственной гражданской службы Республики Бурятия председателя Контрольного комитета Главы Республики Бурятия с испытательным сроком 6 месяцев с заключением служебного контракта, освободив от должности государственной гражданской службы Республики Бурятия советника Главы Республики Бурятия с расторжением с ним прежнего служебного контракта, - говорится в документе.Ранее - до назначения в правительство советником главы республики – Юрий Петров являлся главой Мухоршибирского района.