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Председателем Контрольного комитета главы Бурятии стал Юрий Петров

Председателем Контрольного комитета главы Бурятии стал Юрий Петров
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
До этого он трудился советником руководителя региона

Юрий Петров, советник главы республики, назначен на должность председателя Контрольного комитета главы Бурятии. Указ об этом был подписан сегодня, 21 января.

- Постановляю назначить Петрова Юрия Афанасьевича на должность государственной гражданской службы Республики Бурятия председателя Контрольного комитета Главы Республики Бурятия с испытательным сроком 6 месяцев с заключением служебного контракта, освободив от должности государственной гражданской службы Республики Бурятия советника Главы Республики Бурятия с расторжением с ним прежнего служебного контракта, - говорится в документе.

Ранее - до назначения в правительство советником главы республики – Юрий Петров являлся главой Мухоршибирского района.

Справка: 

Петров Юрий Афанасьевич родился в 1964 году в улусе Цолга Мухоршибирского района.

В 1986 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономист».

В 2002 году окончил Российскую академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Работал главным бухгалтером, а затем председателем колхоза «Искра» в Мухоршибирском районе. В 2002 году избран главой администрации Мухоршибирского района республики.

«Заслуженный экономист РБ», награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.  
правительство Бурятии
 
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