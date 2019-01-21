21 Января

20 Января

Популярное

В Совфеде заявили о возможности пересмотра новогодних каникул

В Совфеде заявили о возможности пересмотра новогодних каникул
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко. Из архива.
Предлагается работодателям и работникам самим выбирать продолжительность выходных

Работодателям могут предоставить возможность самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул, заявил глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в интервью Российской газете. 

Парламентарий уточнил, что изменять продолжительность новогодних каникул работодателям придётся по согласованию с трудовыми коллективами. Однако, по мнению сенатора, в этом вопросе всё равно требуется государственное регулирование, сообщает РИА Новости.

По его словам, депутаты, в частности, предложили дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни.

- Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придёт на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик ещё празднует, - заключил сенатор.

В эти новогодние праздники жители России отдыхали десять дней. Также, согласно постановлению правительства, длинные выходные ждут россиян в майские праздники - с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.
Праздники Совет Федерации каникулы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутское село защитят от потопов
Иркутское село защитят от потопов
Власть, 19.01.2019
Объект был внесён в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы»
Депутат из Читы предложила отключать по ночам свет у малоимущих
Депутат из Читы предложила отключать по ночам свет у малоимущих
Власть, 18.01.2019
Слова депутата вызвали критику общественности
Мэр Улан-Удэ проверил новый детсад в 104 квартале
Мэр Улан-Удэ проверил новый детсад в 104 квартале
Власть, 17.01.2019
Открытие планируется в марте этого года. Фоторепортаж
Семьи Бурятии не будут платить комиссию банкам за пособия
Семьи Бурятии не будут платить комиссию банкам за пособия
Власть, 17.01.2019
Вступил в силу новый закон, инициаторами которого стали депутаты Народного Хурала и республиканское правительство
В Бурятии хотят брать деньги на Байкале с каждой машины
В Бурятии хотят брать деньги на Байкале с каждой машины
Власть, 17.01.2019
Главная цель сбора - компенсация окружающей среде за негативное воздействие
Алексей Цыденов: Повышение качества жизни на селе важно для улучшения демографии
Алексей Цыденов: Повышение качества жизни на селе важно для улучшения демографии
Власть, 17.01.2019
Глава Бурятии выступил на панельной дискуссии «Социальная триада: демография – занятость – доходы» в ходе Гайдаровского форума-2019 15 января
К зданию мэрии Улан-Удэ и правительству теперь не все смогут подъехать
К зданию мэрии Улан-Удэ и правительству теперь не все смогут подъехать
Власть, 15.01.2019
Заработали шлагбаумы, которые открываются с помощью идентификатора
Официальная резиденция главы Бурятии будет в Сотниково
Официальная резиденция главы Бурятии будет в Сотниково
Власть, 15.01.2019
Это станет возможным, благодаря новому законопроекту
В Иркутске встретили танки, переданные Лаосом
В Иркутске встретили танки, переданные Лаосом
Власть, 14.01.2019
Боевую технику встречали праздничным митингом. ВИДЕО
В Заиграевском районе прокуратура выявила нецелевое расходование денег
В Заиграевском районе прокуратура выявила нецелевое расходование денег
Власть, 14.01.2019
Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности
В Бурятии банкротят компанию депутата Михаила Степанова
В Бурятии банкротят компанию депутата Михаила Степанова
Власть, 14.01.2019
ООО «Бурятпромресурс» задолжал налоговой 1,7 млн рублей
Главам сёл в Бурятии подарили морин хууры
Главам сёл в Бурятии подарили морин хууры
Власть, 11.01.2019
Инструменты преподнесли руководителям поселений Селенгинского района
Конкурс на ректора Братского госуниверситета стартует весной
Конкурс на ректора Братского госуниверситета стартует весной
Власть, 11.01.2019
Приказ подписал министр науки и высшего образования России
О Вячеславе Наговицыне сняли документальный фильм
О Вячеславе Наговицыне сняли документальный фильм
Власть, 11.01.2019
Бывший глава Бурятии когда-то загадал побывать на Байкале на Новый год. ВИДЕО

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^