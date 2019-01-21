В Совфеде заявили о возможности пересмотра новогодних каникул

Предлагается работодателям и работникам самим выбирать продолжительность выходных





Работодателям могут предоставить возможность самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул, заявил глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в интервью Российской газете.



Парламентарий уточнил, что изменять продолжительность новогодних каникул работодателям придётся по согласованию с трудовыми коллективами. Однако, по мнению сенатора, в этом вопросе всё равно требуется государственное регулирование, сообщает РИА Новости.





По его словам, депутаты, в частности, предложили дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни.



- Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придёт на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик ещё празднует, - заключил сенатор.



В эти новогодние праздники жители России отдыхали десять дней. Также, согласно постановлению правительства, длинные выходные ждут россиян в майские праздники - с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.