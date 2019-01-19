Иркутское село защитят от потопов

Объект был внесён в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы»



Красноярский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектно-сметную документацию, подготовленную для инженерной защиты села Покровка Зиминского района Иркутской области от негативного воздействия вод реки Оки - левого притока Ангары. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения, сообщили в пресс-службе ведомства.



Территория села Покровки затапливалась дважды – в 1984 и 2001 годах. Во время катастрофических весенних половодий было разрушено 960 м берега в пределах населённого пункта, а часть жилой застройки была смыта. В последующие годы процесс разрушения береговой черты продолжился, – за период с мая по октябрь 2016 года береговая полоса сократилась на пять метров.



Современное обследование берега показало, что существует дальнейшая угроза разрушения жилых домов и строений села, в связи с чем, было принято решение о необходимости строительства в селе Покровка берегоукрепительных сооружений. Объект был внесён в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы». Финансирование строительства предусмотрено за счёт средств федерального, муниципального и местного бюджетов.



Проектными решениями предусмотрена защита территории села Покровка на площади 113 га с населением 618 человек. Берегоукрепительные сооружения приняты в виде защитной дамбы с креплением откосов со стороны реки из габионов коробчатого типа с армирующими панелями из проволочной сетки и из каменной наброски. Протяжённость защитной дамбы составит 3,28 км (в том числе из габионов – 0,998 км), высота дамбы – до 3 м, расчетный период эксплуатации – не менее 50 лет. По гребню защитного сооружения будет обустроен технологический проезд для транспорта шириной 4,5 м, который позволит проводить проверку состояния сооружений инженерной защиты и выполнять ремонтные работы. Также предусмотрены иные необходимые работы.

