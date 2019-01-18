Депутат из Читы предложила отключать по ночам свет у малоимущих



Городское жилищно-эксплуатационное управление (ГЖЭУ), которое обслуживает бараки в Чите, оказалось на грани банкротства из-за 50-миллионного долга перед «Читаэнергосбытом».



- По логике, им надо на ночь отключать этот свет - как на дачах. И всё, не будут топить, - сказала Борисова.





Это заявление уже вызвало в сети критику общественности. В своё оправдание депутат отметила, что её слова были «сарказмом», а сказала она их от безысходности, уточняет «Газета.ру».



Ранее замруководителя администрации по финансам Андрей Кефер заявил, что кража электричества достигла таких масштабов, что рядом с некоторыми бараками, которые официально находятся на печном отоплении, даже нет складов угля или дров.



Кефер отметил, что для обнаружения незаконного потребления электричества необходимо проводить аудит, однако на это у администрации города нет средств. Сколько конкретно нужно средств на эти цели, чиновник сказать не смог.

Депутат гордумы Екатерина Борисова на заседании комитета ЖКХ 17 января предложила отключать по ночам свет в многоквартирных неблагоустроенных домах Читы, жильцы которых незаконно используют электричество для отопления квартир. Об этом сообщает «Чита.ру».