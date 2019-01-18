Депутат из Читы предложила отключать по ночам свет у малоимущих

Депутат гордумы Екатерина Борисова на заседании комитета ЖКХ 17 января предложила отключать по ночам свет в многоквартирных неблагоустроенных домах Читы, жильцы которых незаконно используют электричество для отопления квартир. Об этом сообщает «Чита.ру».
Городское жилищно-эксплуатационное управление (ГЖЭУ), которое обслуживает бараки в Чите, оказалось на грани банкротства из-за 50-миллионного долга перед «Читаэнергосбытом».
- По логике, им надо на ночь отключать этот свет - как на дачах. И всё, не будут топить, - сказала Борисова.
Это заявление уже вызвало в сети критику общественности. В своё оправдание депутат отметила, что её слова были «сарказмом», а сказала она их от безысходности, уточняет «Газета.ру».
Ранее замруководителя администрации по финансам Андрей Кефер заявил, что кража электричества достигла таких масштабов, что рядом с некоторыми бараками, которые официально находятся на печном отоплении, даже нет складов угля или дров.
Кефер отметил, что для обнаружения незаконного потребления электричества необходимо проводить аудит, однако на это у администрации города нет средств. Сколько конкретно нужно средств на эти цели, чиновник сказать не смог.
Ранее замруководителя администрации по финансам Андрей Кефер заявил, что кража электричества достигла таких масштабов, что рядом с некоторыми бараками, которые официально находятся на печном отоплении, даже нет складов угля или дров.
Кефер отметил, что для обнаружения незаконного потребления электричества необходимо проводить аудит, однако на это у администрации города нет средств. Сколько конкретно нужно средств на эти цели, чиновник сказать не смог.