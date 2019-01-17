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Алексей Цыденов: Повышение качества жизни на селе важно для улучшения демографии

Алексей Цыденов: Повышение качества жизни на селе важно для улучшения демографии
Власть,  Фото:Пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии выступил на панельной дискуссии «Социальная триада: демография – занятость – доходы» в ходе Гайдаровского форума-2019 15 января

Он отметил важность развития сельского хозяйства, повышения уровня жизни на селе для достижения целей по улучшению демографии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам Алексея Цыденова, если на демографическую ситуацию в городах влияют доходы населения, то в сельской местности значительную роль играет образ жизни и среда.

- Больше детей рождается в сельской местности, где доходов на самом деле меньше, чем в городе. В данном случае на повышение рождаемости влияют уже не доходы, а образ жизни и качество жизненного пространства. Так, в двух, трёхкомнатной квартире иметь разнополых детей в большем количестве достаточно сложно. А в деревне даже на тех же площадях, в доме 50-60 кв м больше детей, поскольку больше пространства, больше времени дети проводят на улице, другие условия, стимулирующие развитие семьи, - отметил глава республики.

Большая часть многодетных семей республики проживают именно в сельской местности. На селе наиболее перспективной формой господдержки является социальная помощь на основании социального контракта: в натуральной форме – в виде крупного рогатого скота и в форме денежной выплаты (50 тыс рублей), которые могут расходоваться на открытие личного дела, организацию подсобного хозяйства, приобретение домашних продуктивных животных и другое. Данная программа реализуется в республике на протяжении шести лет. С момента введения социального контракта воспользовались государственной поддержкой 1500 семей. Денежные средства на основе социального контракта получили 405 семей, финансирование составило 18 млн рублей.



- Чётко прослеживается: развитие сельского хозяйства, повышение качества жизни на селе больше влияет на рождаемость, чем повышение качества жизни в городе. Те программы, которые сейчас реализуются: строительство ФАПов в поселках, развитие сферы культуры в сельской местности, это все оказывает непосредственное влияние, в том числе на демографию. И второй момент – доходы семьи. При низкой средней заработной плате выход на работу обоих родителей - это зачастую вынужденная необходимость. Поэтому решение о ликвидации очереди в ясли и детские сады – непосредственно влияет на рождаемость и увеличение количества детей в семье. Таким образом то, что в рамках Указа президента поставлены конкретные задачи, уверен, что это непосредственно скажется на рождаемости и на увеличение демографических показателей, - отметил Алексей Цыденов.

Напомним, что сегодня в Бурятии предусмотрено более 20-ти мер социальной поддержки семьям с детьми. На эти цели направляется около 2 млрд рублей в год:

- различные виды пособий на детей, которые ежегодно с 2015 года индексируются;
- компенсация за посещение детьми детских садов;

- компенсация за обучение детей-инвалидов школьного возраста на дому;
- республиканский материнский капитал при рождении третьего ребёнка и другие меры социальной поддержки.

С 1 января 2018 года в республике производится ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка. За 2018 год такую выплату получили 2 059 граждан на общую сумму свыше 120 млн рублей.

В 2018 году на обеспечение жильем 43 многодетных семей, имеющих 6 и более детей, из республиканского бюджета направлено 107,1 млн. рублей. В настоящее время в очереди на получение выплаты состоят 300 многодетных семей, имеющих 6 и более детей. Всего за 2011-2018 годы единовременная денежная выплата на приобретение жилья предоставлена 219 многодетным семьям, имеющим 6 и более детей.
демография правительство Бурятии
 
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