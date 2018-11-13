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Власти Бурятии помогут завершить долгострой в 140 квартале

Власти Бурятии помогут завершить долгострой в 140 квартале
Власть,  Фото:pixabay.com
Дольщики получат жилые помещения

В Улан-Удэ дольщики ЖСК «Тамир» объединившись в ЖСК «Фортуна», требуют от Ипотечной корпорации передачу им одного гектара земли в 140 квартале. В планах у них продать земельный участок и на эти деньги достроить дом.

На сегодняшний день земля находиться в субаренде у «Тамира», который, задолжал за аренду земли перед «Ипотечной корпорацией» около 600 тысяч рублей.

- Имеющееся у застройщика право на земельный участок позволяет «Тамиру» не только достроить все 4 дома, но и приступить к строительству новых домов на участке или привлечь инвесторов, - сообщают представители «Ипотечной корпорации».

Требования ЖСК «Фортуна» не обоснованы, поскольку они застройщиком не являются. Сергей Рыбальченко предложил обеим сторонам перейти в конструктивное русло. 

- Единственным верным решением из сложившейся ситуации станет получение участниками долевого строительства жилых помещений, в которые они вложили свои деньги и только на законных основаниях. Вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии при правительстве в ближайшее время, - сообщил заместитель министра Сергей Рыбальченко.

В Улан-Удэ примут все меры для того, чтобы максимально быстро завершить строительство домов в 140 квартале, сообщает минстрой республики.
 
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