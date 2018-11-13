Цыденов рассказал о республиканских мероприятиях, которые вошли в федеральные нацпроекты

Власть, Фото: Пресс-служба правительства РБ

Это строительство школ, детсадов, жилья и другое



Глава Бурятии на пресс-конференции в пятницу, 9 ноября рассказал о промежуточных итогах работы регионального правительства по включению республиканских мероприятий в паспорта национальных проектов, которые утверждаются на федеральном уровне.



Речь идёт о 12 национальных проектах (демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт), которые реализуются во исполнение майского указа Президента (от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»).



Глава прокомментировал основные из них.



Национальный проект «Образование»



- Уже в этом году мы сдаем школу в поселке Гурульба. Восемь школ мы начинаем строить прямо со следующего года. Таким образом, мы закрываем третью смену. Перечень школ такой: в Поселье Иволгинского района на 150 мест, пристрой к гимназии № 33, школа № 25 в Улан-Удэ на 250 мест, в селе Нижние Тальцы Заиграевского района, в Хойтобэе Иволгинского района, в селе Аршан Тункинского района, в Улан-Удэ на ул. Автотранспортная будет, наверное, лучшая в республике школа, на 1200 мест, с бассейном, - пояснил Алексей Цыденов.



Также, по словам главы республики, предусмотрено строительство нового здания на месте школы №40 г. Улан-Удэ, признанной аварийной.



- Сейчас мы определяемся со школами №49 и №32. Планируется либо пристрой к 49-й школе, либо дополнительный корпус к 32-й. Там есть разные моменты, но в какой-то из этих школ, в зависимости от числа детей, мы планируем расширение площади, - продолжил глава.



- В этом году мы выкупаем два детских сада. Это действие запланированное, поскольку мы ожидали поступление денег к концу года, застройщики были заранее предупреждены. Сейчас заканчивается строительство двух детских садов, к концу года мы их выкупим. Строить детские сады нужно там, где они нужны, где есть земля. Сегодня тяжелая ситуация в Октябрьском районе Улан-Удэ. Там самые большие очереди и проблема с землей. Будем искать, будем решать. В любом случае какой-нибудь выход найдем. Предварительно на следующий год у нас запланирован выкуп семи детских садов. Пока предварительная договоренность с Правительством, что в течение одного года должны сделать детские сады по улицам Жердева, Покровская, в микрорайонах 102, 142, Сокол, в селах Гурульба Иволгинского района и Эрхирик Заиграевского района республики. Таким образом, мы видим, как набирает обороты масштабное движение в сторону решения наболевшего вопроса с дефицитом мест в детских садах, - прокомментировал Алексей Цыденов.



Глава также подтвердил строительство новых спортивных объектов – лукодром, спортивные комплексы в Мухоршибири и Бичуре, начало реализации концессионного проекта по Ледовому дворцу.



Национальный проект «Здравоохранение»



- Продолжается масштабный проект по развитию и реконструкции онкологического центра, сумма финансирования которого составляет около 3 млрд. рублей. В этом году было выделено около 800 млн. рублей, закуплено самое современное оборудование на 500 млн. рублей. Это новейшие образцы отечественной и импортной диагностической аппаратуры и медицинской техники. Вы видели перинатальный центр? Онкологический центр будет еще круче, - подчеркнул глава региона.



В рамках данного национального проекта также запланировано переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» и первичных сосудистых отделений ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова» и ГАУЗ «Гусиноозерская центральная районная больница» на общую сумму более 230 млн. рублей. В детских поликлиниках также будет обновлена материально-техническая база на сумму более 255 млн. рублей.



Национальный проект «Экология»



- Очень большое движение по экологии. В Бурятии запланировано строительство 19 очистных сооружений до 2024 года. Мы полностью закончим улан-удэнские очистные правобережные, все три цикла. Пока у нас есть только 1 и 2 цикл. Мы должны получить почти три миллиарда на полный цикл, т.е. на полную конструкцию улан-удэнских правобережных очистных. Серьезнейший указ, его приятно читать, потом мы, конечно, будем по нему отчитываться Президенту - как его исполняем, и перед жителями. В указано написано «обеспечить». Будем исполнять. На мероприятия по обеспечению чистой водой в наших населенных пунктах – почти 1 млрд. рублей, - пояснил Алексей Цыденов.



О переселении из аварийного и ветхого жилья



- В 2019 году возобновляется программа переселения из аварийного жилья. Планируется переселить 3,7 тыс. человек, а это примерно 1400 семей из 66 тыс. кв. м аварийного жилья, - отметил глава республики.



В настоящее время при формировании паспорта федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Минстроем России объем денежных средств на реализацию проекта по субъектам распределен, для Республики Бурятия предусмотрен в объеме 2,9 млрд. рублей, в том числе: ФБ – 2,8 млрд. рублей (98%); РБ – 59 млн. руб. (2%).



«Безопасные и качественные автомобильные дороги»



- Мы региональные дороги доведем до 50 процентов нормативного состояния. У нас на это дополнительное выделяется из федерального бюджета 1,8 млрд рублей на региональные дороги. Это не включая то, что у нас идет по агломерации – 3,7 млрд рублей на Улан-Удэ до 2024 года, то есть мы в Улан-Удэ должны сделать дороги с нормативом соответствия 85 процентов протяженности дорог. Мы сделаем в Улан-Удэ хорошие дороги, - пообещал глава.



По словам Алексея Цыденова, большой акцент будет сделан на региональные дороги, где жители постоянно поднимают вопрос о том, что невозможно доехать до райцентра. Так, дороги в районах там тоже будем наводить порядок со следующего года.



Напомним, что Правительством РФ принято решение о постепенном доведении до 100 процентов зачисления в региональный дорожный фонд акцизов, собираемых с нефтепродуктов.



- Наш республиканский дорожный фонд без федеральных субсидий к 2024 году вырастет в два раза. Это будет постоянный стабильный объем финансирования дорожной деятельности, - подтвердил Цыденов.



Третий мост



По словам Главы, с 2019 года начнется строительство третьего моста через реку Уду. Проезд по этому мосту будет бесплатным.

- Мы начинаем строить третий мост в следующем году. Если первоначально мы считали различные варианты, был даже вариант привлечь из-за нехватки средства частника и ввести плату за проезд. В итоге мост будет бесплатным, - заявил Алексей Цыденов.



Напомним, о необходимости реализации данного объекта дано поручение Президентом Российской Федерации 28 декабря 2017 года. Ориентировочная стоимость строительства третьего моста 5,5 млрд. рублей.



«Комфортная городская среда»



– Комфортная городская среда – мы выбирали, голосовали, три объекта. Это была годовая программа. Теперь до 2024 году у нас ежегодно примерно в таком даже большем объеме будет финансирование комфортной городской среды. Обустройство города к 2024 году, начиная со следующего года будет делаться каждый год.



«Поддержка промышленности и бизнеса»



- На проект, который мы запустили по производству самолета, выделяется 1,2 млн. рублей из федерального бюджета. Около 500 млн. рублей – поддержка создания технопарка, где помимо самолета будет собираться и вертолет.



Реконструкция пунктов пропуска



Как отметил Глава региона, в этом году заканчивается реконструкция МАПП Кяхта, открытие которого запланировано в 2019 году. Также предусмотрена реконструкция железнодорожного пункта пропуска «Наушки» и автомобильного пункта пропуска «Монды», которые будут включены ФЦП «Росграница».



- В целом перед нами стоят очень амбициозные задачи. Я назвал не все нацпроекты. Есть по культуре, по поддержке старшего поколения, спорту, сохранению биологического разнообразия. В январе 2019 года мы начнем подписывать соглашения с федеральными органами, министерством финансов по доведению средств. В рамках утвержденных нацпроектов такое распределение имеется, - сказал в завершении встречи Алексей Цыденов.