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«Единая Россия» назначила куратора выборов в горсовет Улан-Удэ

«Единая Россия» назначила куратора выборов в горсовет Улан-Удэ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
В 2019 году в Улан-Удэ пройдут прямые выборы мэра

Генсовет «Единой России» назначил куратора выборов горсовет Улан-Удэ и в думу Иркутска в 2019 году. Главой межрегионального координационного совета по Сибирскому федеральному округу (СФО) Виктор Зубарев назначен уполномоченным по выборам, сообщают в пресс-службе партии.

- Мы с вами достаточно внимательно проанализировали итоги сентябрьских выборов. Прошедший избирательный цикл, несмотря на результаты, которые мы получили, а это более 60% депутатских мандатов, полученных «Единой Россией», ставит перед нами задачу совершенствования системы управления избирательными кампаниями в регионах, на региональном и муниципальном уровне, - сказал секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак.

8 сентября 2019 года в 15 субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 13 регионах предстоит избрать новый состав депутатов региональных парламентов, в 22 городах и административных центрах пройдут выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. В трёх региональных столицах пройдут выборы глав субъектов, также будут довыборы депутатов Госдумы по двум одномандатным округам.

В это число вошёл Улан-Удэ, где состоятся прямые выборы мэра. Изменения в закон внесли в 2015 году. 
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