Алексей Цыденов работает в Еравнинском районе Бурятии

В плане работы открытие ФАПа и посещение социальных учреждений
13 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов выехал с рабочим визитом в Еравнинский район республики.
В течение нескольких дней в программе главы республики мероприятия в сёлах Ульдурга, Можайка, Гонда и Сосново-Озёрское. В каждом из них Алексей Цыденов посетит социальные учреждения района – школы, детские сады, сельские клубы, ФАП.
В программе поездки также посещение животноводческой стоянки СПК «Ульдурга», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
СПК «Ульдурга» является племзаводом по разведению казахской белоголовой породы крупного рогатого скота и племрепродуктором по разведению бурятской породы лошадей и овец породы «буубэй».
Затем глава осмотрит строящиеся объекты ООО «Друза».
ООО «Друза» - это месторождение плавикового шпата, открытое в 1974 году. На территории месторождения запасы флюоритовых руд. С 2016 года находится в разработке. В этом году началось строительство ГОКа «Эгитинский», вахтового посёлка и инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию ГОКа «Эгитинский» ожидается в 2019 году.
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