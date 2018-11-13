Алексей Цыденов работает в Еравнинском районе Бурятии



13 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов выехал с рабочим визитом в Еравнинский район республики.



В течение нескольких дней в программе главы республики мероприятия в сёлах Ульдурга, Можайка, Гонда и Сосново-Озёрское. В каждом из них Алексей Цыденов посетит социальные учреждения района – школы, детские сады, сельские клубы, ФАП.



В программе поездки также посещение животноводческой стоянки СПК «Ульдурга», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



СПК «Ульдурга» является племзаводом по разведению казахской белоголовой породы крупного рогатого скота и племрепродуктором по разведению бурятской породы лошадей и овец породы «буубэй».



Затем глава осмотрит строящиеся объекты ООО «Друза».



ООО «Друза» - это месторождение плавикового шпата, открытое в 1974 году. На территории месторождения запасы флюоритовых руд. С 2016 года находится в разработке. В этом году началось строительство ГОКа «Эгитинский», вахтового посёлка и инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию ГОКа «Эгитинский» ожидается в 2019 году.

