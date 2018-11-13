Директора нацпарка «Алханай» оштрафовали



В Забайкальском крае по постановлению прокурора директор национального парка «Алханай» оштрафован за неисполнение законных требований прокурора. В прошлом году он не опубликовал на официальном сайте отчёт об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства.



В мае этого года прокуратура внесла директору учреждения представление об устранении нарушений закона в течение месяца. Вместе с тем, должностное лицо не проконтролировало его рассмотрение, а ответ направило только после напоминания в августе этого года.



По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст.17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора). Суд признал директора учреждения виновным и назначил штраф 2 тысячи рублей.



Решение суда вступило в силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

