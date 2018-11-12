Глава Бурятии назначил замминистра спорта



Профессиональный путь Татьяна Валерьевна начала в 2000 году, когда пришла в государственный комитет по делам молодёжи в качестве консультанта молодёжного телефона доверия, сообщили в правительстве республики.



Социолог и политолог по образованию, она занимала должности руководителя отдела социально-психологической помощи молодёжного центра Бурятии, главного специалиста-эксперта отделов комитета по молодёжной политики Бурятии, заместителя председателя - начальника отдела поддержки молодежных инициатив комитета минспорта Бурятии.



- Под руководством Татьяны Валерьевны на протяжении нескольких лет в комитете по молодёжной политике реализовывались многочисленные проекты, о которых сейчас знает вся республика. Она настоящий фанат и профессионал своего дела. Мы уверены, что с её приходом на должность молодёжная политика Бурятии получит новый виток развития, результатом которого станет успешная во всех планах молодёжь, - сообщил министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов.



Как сообщал «Байкал-Dailу», прежний замминистра спорта 39-летний Эрдэни Дымчиков

Как сообщал «Байкал-Dailу», прежний замминистра спорта 39-летний Эрдэни Дымчиков покинул этот пост в середине сентября . Дымчиков проработал на посту замминистра около полугода. В министерство спорта пришёл из администрации Улан-Удэ, где также курировал молодёжную политику.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 12 ноября подписал постановление о назначении на должность заместителя министра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяны Парпаевой. Её назначили с испытательным сроком на 6 месяцев.