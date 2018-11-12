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Глава Бурятии назначил замминистра спорта

Глава Бурятии назначил замминистра спорта
Власть,  Фото:Пресс-служба правительства РБ
Министр спорта отозвался о новом заместителе, как о «фанате своего дела»

Глава Бурятии Алексей Цыденов 12 ноября подписал постановление о назначении на должность заместителя министра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяны Парпаевой. Её назначили с испытательным сроком на 6 месяцев.

Профессиональный путь Татьяна Валерьевна начала в 2000 году, когда пришла в государственный комитет по делам молодёжи в качестве консультанта молодёжного телефона доверия, сообщили в правительстве республики.

Социолог и политолог по образованию, она занимала должности руководителя отдела социально-психологической помощи молодёжного центра Бурятии, главного специалиста-эксперта отделов комитета по молодёжной политики Бурятии, заместителя председателя - начальника отдела поддержки молодежных инициатив комитета минспорта Бурятии. 

- Под руководством Татьяны Валерьевны на протяжении нескольких лет в комитете по молодёжной политике реализовывались многочисленные проекты, о которых сейчас знает вся республика. Она настоящий фанат и профессионал своего дела. Мы уверены, что с её приходом на должность молодёжная политика Бурятии получит новый виток развития, результатом которого станет успешная во всех планах молодёжь, - сообщил министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов.

Как сообщал «Байкал-Dailу», прежний замминистра спорта 39-летний Эрдэни Дымчиков покинул этот пост в середине сентября. Дымчиков проработал на посту замминистра около полугода. В министерство спорта пришёл из администрации Улан-Удэ, где также курировал молодёжную политику. 
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