Поступило 67 планов
Прокуратура Бурятии закончила рассматривать проекты планов проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год.
Поступило 67 планов, включающих в себя предложения о проведении 4826 проверках. В прошлом году рассмотрено 53 (в 2016 – 67) проекта планов проверочных мероприятий органов государственного надзора и муниципального контроля, включающих 3177 (в 2016 – 3 379) проверок.
- При рассмотрении проектов планов прокуратурой давалась оценка обоснованности включения в них юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органами контроля, применяющими риск-ориентированный подход. Также учитывались особенности организации и проведения плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства, требования законодательства о периодичности проведения плановых проверок, - сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По результатам рассмотрения отклонено свыше 450 проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
Работа по формированию ежегодного плана плановых проверок на 2019 год продолжается.
Прокуратура Бурятии запланировала почти 5 тысяч проверок на 2019 год
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