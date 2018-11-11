Глава Бурятии рассказал о строящихся объектах в рамках национального проекта «Здравоохранение»
На реконструкцию онкологического центра в Улан-Удэ будет потрачено в общей сложности 3 млрд рублей, работы продолжаются.
- В этом году было выделено около 800 млн. рублей, закуплено самое современное оборудование на 500 млн. рублей. Это новейшие образцы отечественной и импортной диагностической аппаратуры и медицинской техники, - сообщил на пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов.
Он сравнил этот строящийся объект с современным перинатальным центром, который был открыт в сентябре 2018 года.
- Вы видели перинатальный центр? Онкологический центр будет ещё круче, - подчеркнул Алексей Цыденов.
Также в рамках национального проекта «Здравоохранение» также запланировано переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра республиканской клинической больницы имени Семашко и первичных сосудистых отделений БСМП и Гусиноозёрской центральной районной больницы на общую сумму более 230 млн. рублей.
В детских поликлиниках также будет обновлена материально-техническая база на сумму более 255 млн. рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее подрядчик онкодиспансера обещал завершить работы до второго квартала 2019 года. Два года назад объект посещала лично министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Алексей Цыденов: «Онкологический центр будет ещё круче перинатального»
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