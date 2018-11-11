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Глава Бурятии пообещал хорошие дороги в Улан-Удэ

Глава Бурятии пообещал хорошие дороги в Улан-Удэ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Скоро будут приводить в порядок и дороги к райцентрам

До 50% дорог регионального значения в Бурятии будут приведены в нормативное состояние. Об этом заявил на пресс-конференции глава республики Алексей Цыденов. По его словам, Бурятия получит из федерального бюджета дополнительные 1,8 млрд рублей.

- Это не включая то, что у нас идёт по Улан-Удэнской агломерации – 3,7 млрд рублей на Улан-Удэ до 2024 года. То есть мы в Улан-Удэ должны сделать дороги с нормативом соответствия 85 % протяжённости дорог. Мы сделаем в Улан-Удэ хорошие дороги, - пообещал глава.

По словам Алексея Цыденова, большой акцент будет сделан на региональные дороги. Жители постоянно поднимают вопрос о том, что невозможно доехать до райцентра.

- В районах тоже будем наводить порядок с дорогами со следующего года, - пояснил глава.

Дорожный фонд Бурятии, где аккумулируются все средства на ремонт дорог, будет увеличен. Ранее правительство России приняло решение о постепенном доведении до 100 процентов зачисления в региональные дорожные фонды акцизов, собираемых с нефтепродуктов.

- Наш республиканский дорожный фонд без федеральных субсидий к 2024 году вырастет в два раза. Это будет постоянный стабильный объём финансирования дорожной деятельности, - подтвердил Цыденов.

Справка:

Улан-Удэнская агломерация вошла проект «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году. Агломерация включает Улан-Удэ и четыре пригородных района: Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский, Прибайкальский. Население агломерации составляет 526 тысяч человек.

Только в 2018 году в агломерации до конца года отремонтируют 112,3 километров дорог, что позволит увеличить количество нормативных дорог до 56%.

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