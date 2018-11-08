Кресло главы района свободно с сентября
В Бичурском районе Бурятии прошли праймериз «Единой России» по кандидатуре на пост главы района. В предварительном голосовании приняли участие 3,3 тысячи избирателей, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе БРО «Единая Россия».
Победу одержал Василий Смолин, депутат райсовета Бичурского района. У него 1319 голосов.
На втором месте оказался председатель райсовета депутатов Андрей Слепнёв (1261 голос). Третьим стал однофамилец победителя, замминистра экономики Бурятии Владимир Смолин (802 голоса). Последнее место заняла сотрудница районной администрации Альбина Кондакова (245 голосов).
Выборы главы Бичурского района состоятся 23 декабря.
Кресло главы стало свободным после того, как прежний руководитель Олег Фёдоров ушёл в сентябре 2018 года в Народный Хурал. Он стал депутатом по списку «Единой России».
Праймериз на пост главы Бичурского района Бурятии выиграл депутат
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