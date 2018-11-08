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Депутаты горсовета Улан-Удэ встретились с региональным оператором

Депутаты горсовета Улан-Удэ встретились с региональным оператором
Власть,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Как будет вывозиться мусор в городе Улан-Удэ с 1 января 2019 года? Как будет собираться плата с населения? Справится ли ООО «ЭкоАльянс» со своими обязанностями? Эти и другие вопросы обсудили сегодня на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского совета депутатов

На вопросы депутатов горсовета ответил директор ООО «ЭкоАльянс» Игорь Алексеев, сообщает управление по информационной политике города.

В связи с изменением федерального законодательства с 1 января 2019 года в Бурятии начинает работу региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Региональный оператор – это компания, ответственная за весь цикл обращения с отходами (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение). В связи с этим изменится механизм оплаты услуг по вывозу ТКО. Оплата будет рассчитываться от числа людей, проживающих на жилой площади, а не от ее размера, как это происходит сегодня.

Соглашение об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами подписано между министерством природных ресурсов Бурятии и ООО «ЭкоАльянс».

На данный момент тариф на услугу регионального оператора находится на стадии рассмотрения в Республиканской службе по тарифам. В него включены: сбор ТКО и транспортирование отходов, их сортировка и обезвреживание, захоронение на полигоне, плата за негативное воздействие ТКО на окружающую среду, строительство площадок для временного накопления мусора, мусоросортировочных станций и других объектов инфраструктуры обращения с отходами. Окончательный размер тарифа для населения должен быть объявлен РСТ и опубликован в декабре 2018 года.

В связи с этим мэр города Улан-Удэ Александр Голков на одном из заседаний горсовета выразил обеспокоенность тем, как с 1 января 2019 года будет организован вывоз мусора в столице Бурятии.

- В первые дни нового года, когда люди отдыхают, мусора очень много. Справится ли региональный оператор? Еще один немаловажный вопрос - вывоз мусора из частного сектора. Надо организовать его так, чтобы не возникало несанкционированных свалок, - отметил мэр.

Сегодня на заседании комитета депутаты снова подняли все острые темы, чтобы понять, готов ли региональный оператор к работе и не ждет ли Улан-Удэ мусорный коллапс.

Отвечая на вопросы народных избранников, Игорь Алексеев пояснил, что региональный оператор будет вывозить мусор со всех контейнерных площадок города, в том числе крупногабаритный и строительный мусор и мусор, который лежит не в контейнерах, при необходимости менять контейнеры и устанавливать дополнительные. Однако содержать контейнерные площадки должны управляющие организации. Также Игорь Алексеев выразил уверенность, что наладить вывоз мусора из частного сектора и сбор денег удастся, ведь плата за вывоз мусора будет начисляться по числу прописанных в жилом помещении. Таким образом, горожанам будет невыгодно самим возить мусор на полигон и на несанкционированные свалки.

Кстати, самостоятельно привезти и сдать мусор на полигон с 1 января 2019 года жители частного сектора не смогут, ведь для этого нужны специальный автомобиль и лицензия. Весь мусор в городе будет вывозиться силами регионального оператора и перевозчиков, с которыми он заключит договоры по итогам конкурса. При этом мусор будет сортироваться на двух мусоросортировочных станциях, который город Улан-Удэ передаст региональному оператору. А через 10 лет, пообещал директор «ЭкоАльянса», в Улан-Удэ будет построен мусороперерабатывающий завод. Средства для этого будут заложены в тарифе (14%).

Но, как отметили депутаты горсовета, в других регионах страны работа региональных операторов идет не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому вопрос остаётся на депутатском контроле. В следующий раз к работе регионального оператора по вывозу ТБО депутаты Улан-Удэнского горсовета вернутся в начале декабря.
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