Уроженца Бурятии сняли с должности прокурора Новосибирской области

Указ подписал Владимир Путин



Президент Владимир Путин 6 ноября подписал указ о снятии с поста прокурора Новосибирской области уроженца Бурятии Владимира Фалилеева.



Эта отставка прогнозировалась ещё в октябре, после ряда увольнений в руководстве прокуратуры Новосибирской области. Тогда по собственному желанию ушла с поста первый заместитель Фалилеева Любовь Кузьменок. Заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Андрей Турбин также написал рапорт об увольнении.



«Несколько новосибирских СМИ со ссылкой на источники сообщали также об отставке Фалилеева. Однако в прокуратуре Новосибирской области это не подтвердили. Источник РБК Новосибирск сообщал, что с 8 октября Фалилеев находился в отпуске. На время отпуска Фалилеева прокуратуру региона возглавил управляющий Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе Владимир Токарев», - сообщает РБК.



Владимир Фалилеев – уроженец Бурятии, родился в 1956 году в селе Окино-Ключи Бичурского района.



«Второй ребёнок в семье, всего нас трое: ещё есть старшая сестра и младший брат. Мои родители учителя, поэтому детство моё прошло в разных местах. Одно время жили в селе Ганзурино, там же в Бурятии, потом переехали в село Николаевское, затем снова вернулись в Окино-Ключи, там я пошёл в первый класс, но уже через год родители приняли решение перебраться в Улан-Удэ. В столице я закончил школу и уехал в Иркутск, учиться в университете», - рассказывал Фалилеев в интервью «Комсомольской правде».



В 1984 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета.



Начинал трудовую деятельность стажёром, а после следователем прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИТУ Республики Бурятия. Затем два года был старшим следователем прокуратуры Улан-Удэ, после – прокурор следственного управления прокуратуры Бурятии.



В 1987 году назначен заместителем прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ. В этом же году был переведён на должность прокурора Мухоршибирского района, где трудился до 1993 года.



С 1993-2002 гг. – заместитель прокурора Бурятии — начальник следственного управления.



2002-2005 гг. – заместитель прокурора Бурятии.



В 2005-2008 годах возглавлял прокуратуру Читинской области, потом Забайкальского края. В мае 2015 года был назначен прокурором Новосибирской области.



В интервью «Комсомольской правде» рассказал курьёзный случай о том, как ему предлагали взятку в Бурятии:



- Когда ещё работал следователем в Улан-Удэ, пришла ко мне жена одного из обвиняемых, просила за вознаграждение переквалифицировать дело на менее тяжкое. Почему запомнил, потому что предлагала она мне тогда половину «Волги. Я вот только не понял, то ли она мне хотела половину стоимости автомобиля подарить, то ли действительно полмашины. Ну а сейчас, я думаю не найдется таких смелых, которые рискнут обратиться ко мне с таким наглым предложением.







