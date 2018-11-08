Директор колледжа в Бурятии нарушал антикоррупционный закон

Главу колледжа традиционных искусств народов Забайкалья оштрафовали



Как выяснила прокурорская проверка, в колледже традиционных искусств народов Забайкалья в Иволгинском районе Бурятии нарушали антикоррупционный закон.



Директор колледжа, заключивший трудовой договор с бывшим муниципальным служащим, в десятидневный срок не сообщил о заключении договора представителю нанимателя служащего по последнему месту его работы.



В отношении директора возбуждено производство об административном правонарушении. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.



Кроме того, директору колледжа внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.

