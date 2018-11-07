Поднимался ряд важных вопросов
Байкальский государственный заповедник посетил руководитель управления Росприроднадзора по Бурятии Константин Дремов. В рамках рабочей встречи с директором заповедника Василием Сутулой он обсудил вопросы, касающиеся деятельности Ассоциации заповедников и национальных парков Байкальского региона. Также обсуждался организации семинар по повышению квалификации для государственных инспекторов, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.
Важным на повестке дня стал вопрос об особенностях передачи полномочий по тушению и авиапатрулированию лесных пожаров в ФБУ «Авиалесоохрана». Кроме того Константин Дремов и Василий Сутула поговорили на тему охраны территорий Байкальского заповедника и Алтачейского заказника, а также соблюдения режима особо охраняемых природных территорий и дорог общего пользования.
Константин Дремов оценил готовность объектов Байкальского заповедника к зимнему периоду, познакомился с туристической инфраструктурой – посетил визит-центр «Байкал заповедный», вольерный комплекс «Баргузинский соболь» и экологическую тропу c деревянным покрытием на территории Центральной усадьбы.
- Руководитель республиканского Росприроднадзора дал ценные указания руководству Байкальского заповедника и отметил высокий уровень по приему и обслуживанию туристов и деятельности заповедника в целом, - отмечают в заповеднике.
Руководитель управления Росприроднадзора посетил Байкальский заповедник
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