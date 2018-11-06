Сотрудники МЧС Бурятии скрывали сведения о доходах

Власть, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Госслужащие представили недостоверную информацию об имуществе



Как выяснила прокурорская проверка, в Главном управлении МЧС России по Бурятии и подведомственных ему учреждениях нарушали закон о противодействии коррупции.



- Установлено, что в справках о доходах и имуществе в отношении себя или своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2017 год 5 государственных служащих представили недостоверную информацию о принадлежащем имуществе: не указали земельные участки, жилое помещение, занижены их площади, - сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Неполноту сведений о доходах допустили 17 госслужащих. Кроме того, один из сотрудников не скрыл факт того, что его супруга участвует в коммерческой организации.



По результатам проведённой проверки прокуратурой республики внесено 3 представления об устранении нарушений законодательства руководителям ГУ МЧС России по Бурятии, федерального государственного казённого учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Бурятии», федерального казённого учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Бурятии». Представления находятся на рассмотрении, заключают в прокуратуре.

