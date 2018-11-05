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«Здорово, спасибо вам!»: Путин пообщался с общественницей из Бурятии

«Здорово, спасибо вам!»: Путин пообщался с общественницей из Бурятии
Власть, 
Президент России поговорил с лидером фонда «Общество без барьеров» Галиной Горбатых

2 ноября в Москве состоялся четвёртый форум активных граждан «Сообщество». Перед пленарным заседанием президент Владимир Путин встретился с лидерами успешных социально значимых проектов.

Главе государстве представили, в частности, проекты в сфере реабилитации онкобольных, работы с детьми-инвалидами, спасения животных, занесённых в Красную книгу. 




беседа с Галиной Горбатых - с 21 мин. 30 сек.


В числе тех, с кем пообщался Владимир Путин, оказалась известная общественница из Бурятии, руководитель фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», член Общественной палаты России Галина Горбатых.

Несколько лет назад «Общество без барьеров» выиграло президентский грант на проект «Инклюзивный тур «Доступная Бурятия – доступный Байкал».

- Многие люди с инвалидностью, даже живя в Бурятии, ни разу не были на Байкале и не смогли в нём искупаться. Наш проект был направлен на то, чтобы они могли посетить озеро, - рассказала Галина Горбатых.

- Транспортная доступность? – уточнил Владимир Путин.

- Не совсем транспортная. Мы закупили коляски для плавания. В особой экономической зоне «Байкальская гавань» есть инфраструктура – протяжённая набережная, мы сделали по песку доступ к воде. Поскольку вы были на Байкале и даже погружались, знаете, что температура воды у нас такая, что, можно сказать, бодрит, мы сделали домик с печкой, где можно погреться. Понятно, что человеку с инвалидностью в холодной воде можно всё здоровье оставить. Поэтому они согреваются, потом идут в воду, потом опять согреваются, - поделилась Горбатых.

Также она рассказала о том, как стали доступны для инвалидов Согчен дуган Иволгинского дацана, Улан-Удэнский дацан, музей истории Бурятии и Художественный музей имени Сампилова. В целом же, в рамках проекта «Инклюзивный тур» был создан не только «доступный пляж» в «Байкальской гавани», но и «доступная кедровая аллея» в Байкальском заповеднике. Проект реализуется с 2016 года, уточнила председатель фонда «Общество без барьеров».

- Какой охват? – поинтересовался президент.

- Из других регионов, к сожалению, не так много людей из-за транспортной доступности. В основном, все из Бурятии. Мы второй год проводим слёт на Байкале: если в прошлом году было 50, то в этом году 80 человек – 10 волонтёров, все остальные – люди с инвалидностью, из них 35 на колясках, - ответила Галина Горбатых.

- Здорово, - подвёл итог Владимир Путин. – Спасибо вам, что так реализовали проект.

Уже на церемонии награждения победителей конкурса социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!» президент рассказал о впечатлениях от личного общения с общественниками.

- Вот сейчас только имел возможность и удовольствие познакомиться с некоторыми из проектов, с людьми, которые реализуют эти проекты. Что можно сказать: искренние, внутренне красивые, замечательные люди, которые увлечены своим делом и заводят своим увлечением других, действительно помогают людям, помогают организовывать замечательную работу и добиваться прекрасных результатов, — поделился он. — Хочу заверить вас, что и мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы поддержать ваши усилия.


Путин грант инвалиды
 
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