Бурятский омбудсмен помогла отменить задолженность за воду

Юлия Жамбалова добилась отмены задолженности за коммунальные услуги и пени за просрочку платежей для женщины



Жительница Гусиноозёрска обратилась к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.



- Женщине было неправомерно начислена плата за холодное водоснабжение, водоотведение и пени за просрочку платежей в размере более 1 тысячи рублей при отсутствии потребления, - сообщает аппарат уполномоченного.



Поставщик услуги – ООО «Горводоканал», по запросу информации Жамбаловой, не дожидаясь проведения надзорных мероприятий, признал действия по начислению платы ошибочными. Предприятие вручило потребителю данные по лицевому счету, свидетельствующие об отсутствии задолженности.

