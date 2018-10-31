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В Бурятии согласились на введение туристического сбора

В Бурятии согласились на введение туристического сбора
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко. Из архива.
В случае одобрения закона Госдумой жители республики будут платить за отдых на Байкале

Снизить негативную нагрузку

Народный Хурал согласился на необходимость туристического сбора с отдыхающих. На сегодняшней сессии депутаты одобрили законодательную инициативу в Госдуму.

Проект даёт возможность взимания платы за посещение особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, что в настоящее время не предусмотрено федеральным законодательством.

– Взимание платы позволит упорядочить поток туристов и, как следствие, снизит антропогенное воздействие на ареалы обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, в целях сохранения которых, в основном и создаются особо охраняемые природные территории, – сообщил докладчик – председатель комитета Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарёв.

Предполагается, что оплату за посещение туристических мест на Байкале будут собирать с приезжих, а не с местных жителей. Также планируется установить льготную категорию граждан. В случае одобрения законопроекта Госдумой, взнос предлагают ввести не выше ста рублей.

«Три шкуры за мусор»

Однако не всем депутатам пришлась такая инициатива по душе. Народные избранники запереживали, что новый сбор обернётся неразберихой.

– Давайте не будем разделять местный не местный житель. Извините, он тоже мусор там оставляет. А приезжие будут платить за всё это. К тому же, человек приехал, уже на бензин минимум 1000 рублей потратил, – сказала Оксана Бухольцева.

– С нас сейчас будут драть три шкуры за мусор. Будем платить оператору, да ещё и на отдыхе, – возмутился коммунист Баир Цыренов.

В итоге депутаты всё же решили проголосовать за введение сбора, отметив, что это положительно скажется на экологии.

– Необходимо инициативу поддержать, только лучше в экологическом плане будет. Для того чтобы в этом убедиться, приезжайте в Лемасово. А вот в этом году в Энхалуке убрали шлагбаум, и опять весь берег был загажен, – заявил депутат Дмитрий Швецов.

Навести порядок

Анатолий Кушнарёв рассказал «Байкал-Dailу» как должен работать механизм туристического сбора. По его словам, сбор позволит облагородить Байкал и другие особо охраняемые территории.

– У нас на федеральных особо охраняемых природных территориях сбор идёт. Например, мы знаем, что Баргузинский заповедник так делает, при этом, местные жители освобождены от этого сбора. Поэтому там порядок – сделана ограда, дрова лежат, убирается мусор в контейнеры. А вот на местных территориях нет, к сожалению, этого порядка. В результате территория захламляется и у глав поселений нет средств, чтобы следить за этим и убирать. Система отработана, поэтому предлагаем лишь уравнять, и навести порядок, – сообщил «Байкал-Dailу» Анатолий Кушнарёв.

Председатель комитета Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии также отметил, что деньги будет собирать специальная организация.

– Есть специальная особо охраняемая территория по берегу Байкала. Для этого у нас есть специальная дирекция по территориям местного значения, и они будут готовить инспекторов, их контролировать и деньги прозрачно будут уходить прямо на благоустройство. Пока я слышал сумму сбора – 50 рублей с человека. При этом местные жители освобождены и ещё будут какие-то льготные категории. Это всё сначала Госдума должна принять и потом уже у нас порядок будет отработан, – заключил Кушнарёв.
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