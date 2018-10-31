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Экс-главе Забайкальского края предложили стать сенатором

Экс-главе Забайкальского края предложили стать сенатором
Власть, 
Наталья Жданова, судя по всему, повторит путь Вячеслава Наговицына

Для нескольких бывших руководителей регионов подготовили места в Совете Федерации. Туда предложено уйти экс-губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой, которая 10 октября попросилась в отставку, не отработав на посту и двух лет. Также сенаторами могут стать Олег Королев (с 1998 года возглавлявший Липецкую область) и Александр Михайлов (с 2000 года был главой Курской области), сообщают «Известия».

Вступление в должность сенаторов означает, что экс-губернаторы становятся членами команд врио глав регионов, назначенных вместо них, отметил в беседе с «Известиями». политтехнолог Дмитрий Фетисов.

— Это стимулирует отставников помогать врио эффективнее работать в регионе и набирать рейтинг для успешного избрания. Также это нейтрализует возможные потенциальные конфликты между прошлыми и нынешними управленцами. Кроме того, опыт и связи бывших глав субъектов могут быть использованы на новом месте для лоббирования интересов регионов в федеральном центре. Наталья Жданова, Александр Михайлов и Олег Королев являются системными игроками, которые всегда поддерживали курс президента, — подчеркнул эксперт.

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 октября президент Путин назначил врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова, прежде занимавшего пост первого замминистра по развитию Дальнего Востока.

Путь из руководителя региона в сенаторы ранее проделал экс-глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2017 года он был назначен членом Совета Федерации.



Совет Федерации Забайкальский край
 
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