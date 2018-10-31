Наталья Жданова, судя по всему, повторит путь Вячеслава Наговицына
Для нескольких бывших руководителей регионов подготовили места в Совете Федерации. Туда предложено уйти экс-губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой, которая 10 октября попросилась в отставку, не отработав на посту и двух лет. Также сенаторами могут стать Олег Королев (с 1998 года возглавлявший Липецкую область) и Александр Михайлов (с 2000 года был главой Курской области), сообщают «Известия».
Вступление в должность сенаторов означает, что экс-губернаторы становятся членами команд врио глав регионов, назначенных вместо них, отметил в беседе с «Известиями». политтехнолог Дмитрий Фетисов.
— Это стимулирует отставников помогать врио эффективнее работать в регионе и набирать рейтинг для успешного избрания. Также это нейтрализует возможные потенциальные конфликты между прошлыми и нынешними управленцами. Кроме того, опыт и связи бывших глав субъектов могут быть использованы на новом месте для лоббирования интересов регионов в федеральном центре. Наталья Жданова, Александр Михайлов и Олег Королев являются системными игроками, которые всегда поддерживали курс президента, — подчеркнул эксперт.
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 октября президент Путин назначил врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова, прежде занимавшего пост первого замминистра по развитию Дальнего Востока.
Путь из руководителя региона в сенаторы ранее проделал экс-глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2017 года он был назначен членом Совета Федерации.
Экс-главе Забайкальского края предложили стать сенатором
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Депутаты утвердили 5 кандидатур
Должность получил экс-директор Бурятской гимназии №29
Из-за этого была собрана внеочередная сессия горсовета
В состав группы вошли 4 независимых от партий парламентариев
Владимир Павлов потребовал не нарушать регламент
В дело вмешалась прокуратура
Стартовала вторая сессия Народного Хурала шестого созыва
Представители минюста прокомментировали информацию ОНФ
Объекту культурного наследия уже более 100 лет
Органы местного самоуправления через суд понудили очистить территорию
Охранники будут вооружены огнестрельным оружием и резиновыми палками
Недовольный местный житель обратился в прокуратуру
Власть, 29.10.2018
В Иркутский государственный университет поступила правительственная телеграмма за подписью президента Владимира Путина
Власть, 29.10.2018
Покинувшему этот пост Максиму Базарову подыскали замену
Власть, 28.10.2018
Ранее Цыренова сама вышла из фракции коммунистов в Хурале