Депутаты утвердили 5 кандидатур
Народный Хурал сегодня утверждал мировых судей. Кандидатуры представляла исполняющая обязанности председателя Верховного суда Бурятии Наталья Сокольникова.
В процессе рассмотрения кандидатур депутаты интересовались о месте жительства судей, и не было ли в их адрес жалоб о нарушениях. В свою очередь, Наталья Сокольникова отметила, что все кандидатуры были одобрены на комитетах, а жалоб не поступало.
После тайного голосования депутаты единогласно утвердили 5 мировых судей. Владимира Сальникова назначили на должность мирового судьи судебного участка №1 Заиграевского района сроком на пять лет. Александр Ширеторов займёт должность мирового судьи судебного участка №5 Октябрьского района Улан-Удэ на три года.
Должность мирового судьи судебного участка №2 Иволгинского района сроком на пять лет займёт Валентина Бархутова. На 5 лет назначили Сэсэг Дашинимаеву на должность мирового судьи судебного участка №2 Селенгинского района. Ирина Зимина займёт должность мирового судьи судебного участка №4 Октябрьского района Улан-Удэ на пять лет.
Хурал Бурятии назначил мировых судей
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Депутаты утвердили 5 кандидатур
Должность получил экс-директор Бурятской гимназии №29
Из-за этого была собрана внеочередная сессия горсовета
В состав группы вошли 4 независимых от партий парламентариев
В дело вмешалась прокуратура
Стартовала вторая сессия Народного Хурала шестого созыва
Представители минюста прокомментировали информацию ОНФ
Объекту культурного наследия уже более 100 лет
Органы местного самоуправления через суд понудили очистить территорию
Охранники будут вооружены огнестрельным оружием и резиновыми палками
Недовольный местный житель обратился в прокуратуру
Власть, 29.10.2018
В Иркутский государственный университет поступила правительственная телеграмма за подписью президента Владимира Путина
Власть, 29.10.2018
Покинувшему этот пост Максиму Базарову подыскали замену
Власть, 28.10.2018
Ранее Цыренова сама вышла из фракции коммунистов в Хурале
Власть, 26.10.2018
Он создаётся с целью сохранения языков