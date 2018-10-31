Хурал Бурятии назначил мировых судей

Депутаты утвердили 5 кандидатур



Народный Хурал сегодня утверждал мировых судей. Кандидатуры представляла исполняющая обязанности председателя Верховного суда Бурятии Наталья Сокольникова.



В процессе рассмотрения кандидатур депутаты интересовались о месте жительства судей, и не было ли в их адрес жалоб о нарушениях. В свою очередь, Наталья Сокольникова отметила, что все кандидатуры были одобрены на комитетах, а жалоб не поступало.



После тайного голосования депутаты единогласно утвердили 5 мировых судей. Владимира Сальникова назначили на должность мирового судьи судебного участка №1 Заиграевского района сроком на пять лет. Александр Ширеторов займёт должность мирового судьи судебного участка №5 Октябрьского района Улан-Удэ на три года.



Должность мирового судьи судебного участка №2 Иволгинского района сроком на пять лет займёт Валентина Бархутова. На 5 лет назначили Сэсэг Дашинимаеву на должность мирового судьи судебного участка №2 Селенгинского района. Ирина Зимина займёт должность мирового судьи судебного участка №4 Октябрьского района Улан-Удэ на пять лет.

