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Хурал Бурятии назначил мировых судей

Хурал Бурятии назначил мировых судей
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутаты утвердили 5 кандидатур

Народный Хурал сегодня утверждал мировых судей. Кандидатуры представляла исполняющая обязанности председателя Верховного суда Бурятии Наталья Сокольникова.

В процессе рассмотрения кандидатур депутаты интересовались о месте жительства судей, и не было ли в их адрес жалоб о нарушениях. В свою очередь, Наталья Сокольникова отметила, что все кандидатуры были одобрены на комитетах, а жалоб не поступало.

После тайного голосования депутаты единогласно утвердили 5 мировых судей. Владимира Сальникова назначили на должность мирового судьи судебного участка №1 Заиграевского района сроком на пять лет. Александр Ширеторов займёт должность мирового судьи судебного участка №5 Октябрьского района Улан-Удэ на три года.

Должность мирового судьи судебного участка №2 Иволгинского района сроком на пять лет займёт Валентина Бархутова. На 5 лет назначили Сэсэг Дашинимаеву на должность мирового судьи судебного участка №2 Селенгинского района. Ирина Зимина займёт должность мирового судьи судебного участка №4 Октябрьского района Улан-Удэ на пять лет.
Народный Хурал мировые судьи
 
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