В бывшей иркутской школе хотят построить театр

Объекту культурного наследия уже более 100 лет
Депутат Законодательного собрания Иркутской области Виктор Кондрашов хочет добиться ремонта дома №4 в переулке Деповский и открыть там театр. Раньше здание принадлежало школе №7.
Здание является объектом культурного наследия, оно построено в 1907-1908 годах. Дом выставило на торги с марта нынешнего года Агентство развития памятников Иркутска, чтобы найти частного инвестора, который бы отреставрировал здание для своих целей. Но депутат считает, что лучше в нём открыть культурное учреждение для всех жителей района.
Кроме того, Виктор Кондрашов намерен поставить вопрос о строительстве дома культуры на улице Ледовского, на том месте, где стоят аварийные дома, подлежащие сносу. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания Иркутской области.
Объекту культурного наследия уже более 100 лет
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