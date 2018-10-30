В бывшей иркутской школе хотят построить театр



Депутат Законодательного собрания Иркутской области Виктор Кондрашов хочет добиться ремонта дома №4 в переулке Деповский и открыть там театр. Раньше здание принадлежало школе №7.



Здание является объектом культурного наследия, оно построено в 1907-1908 годах. Дом выставило на торги с марта нынешнего года Агентство развития памятников Иркутска, чтобы найти частного инвестора, который бы отреставрировал здание для своих целей. Но депутат считает, что лучше в нём открыть культурное учреждение для всех жителей района.



Кроме того, Виктор Кондрашов намерен поставить вопрос о строительстве дома культуры на улице Ледовского, на том месте, где стоят аварийные дома, подлежащие сносу. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания Иркутской области.

