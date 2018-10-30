Мэрия Улан-Удэ заплатит за охрану 21,5 млн рублей

29 октября администрация Улан-Удэ объявила конкурс на охрану своих зданий. Договор будет действовать весь 2019 год. Начальная цена торгов – 21,5 млн рублей, источник финансирования – муниципальный бюджет.
Речь идёт об охране 12 объектов, в их числе главное здание мэрии на площади Советов, три районные администрации, находящиеся отдельно комитет по управлению имуществом и землепользованию, комитет по финансам, комитет по строительству, управление по муниципальным закупкам, здание архива, гараж и дом сестринского ухода.
Практически везде будет обеспечена круглосуточная охрана, в том числе в выходные и праздничные дни.
В конкурсе смогут принять участие охранные агентства, имеющие лицензию, у сотрудников которых есть удостоверения частных охранников.
Одно из требований конкурса – не менее 20 единиц огнестрельного оружия. Также сотрудники должны быть вооружены резиновыми палками и наручниками. Обязательное условие – не менее 4-х ручных металлодетекторов.
В агентстве должно быть не менее 5 групп быстрого реагирования в составе не менее 3-х вооружённых и экипированных охранников. По требованию мэрии должно быть развёрнуто до 10 дополнительных постов охраны в праздничные дни и в случае чрезвычайных ситуаций. С момента вызова даётся час для прибытия на объект.
Заявки на конкурс управление по муниципальным закупкам принимает до 19 ноября.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе администрация Улан-Удэ объявила аукцион на установку общественного туалета в центре города, похожего на Триумфальную арку.
Ранее появился конкурс на строительство ледового города «Хрустальная сказка» на площади Советов, с начальной ценой 2,4 млн рублей.