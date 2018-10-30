Мэрия Улан-Удэ заплатит за охрану 21,5 млн рублей

Речь идёт об охране 12 объектов, в их числе главное здание мэрии на площади Советов, три районные администрации, находящиеся отдельно комитет по управлению имуществом и землепользованию, комитет по финансам, комитет по строительству, управление по муниципальным закупкам, здание архива, гараж и дом сестринского ухода.

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