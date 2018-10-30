В районе Бурятии долго рассматривали обращения сельчан

Недовольный местный житель обратился в прокуратуру



Житель Кижингинского района Бурятии обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении закона, регламентирующего порядок рассмотрения обращений граждан.



Мужчина обратился в администрацию Кижингинского района по земельному вопросу. Проведением проверки должен был заняться председатель комитета по инфраструктуре администрации района. Однако обращение не было рассмотрено в установленный законом 30-дневный срок.



В отношении председателя МКУ «Комитет по инфраструктуре» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».



Суд признал должностное лицо виновным, его оштрафовали на 5 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

